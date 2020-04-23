Фил Невилл покинет женскую сборную Англии в следующем году

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл освободит пост главного тренера женской сборной Англии летом 2021.

Младший брат Гари Невилла возглавил женскую сборную Англии в январе 2018, и истекающий в 2021 году контракт Фила продлен не будет.



В 2019 году "львицы" под руководством Невилла выиграли престижный товарищеский турнир SheBelieves Cup, а также заняли четвертое место на Чемпионате Мира.



Однако после поражения в матче за четвертое место на ЧМ-2019 для подопечных Невилла началась черная полоса, и они проиграли семь из 11 последующих поединков.



Поскольку запланированный на лето 2021 Чемпионат Европы среди женщин был недавно отложен на 2022 год, появились слухи, что Невилл может немедленно покинуть свой пост, однако FA решила, что Фил останется до конца своего контракта.



Вместе с тем, как утверждает The Times, Невилл примет участие в выборе своего преемника, который повезет английских девушек на первенство Европы летом 2022.