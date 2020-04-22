Почеттино готов к переговорам с "Ньюкаслом"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заинтересован в работе с "Ньюкаслом".

В данный момент "Ньюкасл" находится на пороге смены владельца, и амбициозные инвесторы из Саудовской Аравии, как ожидается, потратят серьезные деньги на приглашение тренера с мировым именем и больших игроков.



Впервые об интересе "сорок" к Почеттино стало известно еще накануне, и Football Insider может подтвердить, что потенциальные владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" уже контактируют с ведущими агентами, подыскивая замену нынешнему наставнику Стиву Брюсу.



Одной из целей саудитов действительно является Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в ноябре 2019, и Маурисио готов к предметному разговору, как только процесс смены владельцев "Ньюкасла" завершится. Такова информация из лагеря 48-летнего аргентинца.



За пять с лишним лет работы Почеттино в Северном Лондоне "Тоттенхэм" превратился в регулярного участника Лиги Чемпионов, в прошлом году даже добравшись до ее финала, поэтому Маурисио, со своим опытом, выглядит очень привлекательной фигурой для Мохаммеда бин Салмана и его соратников.