Синама-Понголь вспомнил о конфликте Джеррарда и Диуфа

Экс-нападающий "Ливерпуля" Флоран Синама-Понголь рассказал о конфликте, который однажды случился между Стивеном Джеррардом и Эль-Хаджи Диуфом в раздевалке.

Диуф выступал за "Ливерпуль" с 2002 по 2005 год, забив лишь шесть голов в 80 матчах. Эль-Хаджи явно затаил обиду с тех времен, потому что до сих пор продолжает время от времени критически высказываться насчет своего бывшего клуба и бывшего капитана "красных".



"Это случилось в перерыве предсезонного матча. Диуф и Джеррард подрались. Я получил психологическую травму от этого".



"Можете себе представить, какое впечатление они, будучи профессионалами высокого уровня, произвели на молодых игроков? Так вот. Перерыв, раздевалка. Стиви Джи твердит: "Ты должен был сделать пас, ты должен был сделать пас". И Диуф просто выходит из себя".



"Он не говорил по-английски. Его английский был ужасен. Знаете, что он сделал? Они так сильно ненавидели друг друг. Стивен Джеррард зашел и стал оскорблять Диуфа: "Эй, ты, урод".



"А Диуф не мог ответить ему, поэтому он схватил Жерара Улье со словами: "Скажи ему, что я тра*ну его маму". Войдя в раздевалку, Диуф сказал: "Он мне не друг, я сразу его вырублю", — цитирует Синама-Понголя talkSPORT.