Британское правительство не будет блокировать покупку "Ньюкасла" саудитами

Ньюкасл Британское правительство не будет блокировать сделку по приобретению "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Когда стало известно, что инвесторы из Саудовской Аравии договорились о покупке клуба с "Сент-Джеймс Парк" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов, сразу несколько правозащитных организаций призвали Премьер-Лигу заблокировать эту сделку.

Письмо с такой же просьбой Премьер-Лиге и ее 20 клубам направила катарская телекомпания beIN Sports, указывая на то, что Саудовская Аравия поощряет пиратские трансляции матчей английского первенства.

Однако Оливер Доуден, министр цифровизации, культуры, медиа и спорта, намекает, что британское правительство позволит Премьер-Лиге самостоятельно принять решение и оценить репутацию наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, к которому обращены основные претензии правозащитников.

"Как вы знаете, Премьер-Лига проводит свою проверку новых владельцев, и я бы не хотел влиять на этот процесс. Однако я слегка не соглашусь с тем, как охарактеризовали его лично (бин Салмана)".

"Во-первых, покупателем выступает Суверенный фонд, а не он лично. У нас хорошие международные отношения с Саудовской Аравией, и мы никогда не стеснялись выражать свою обеспокоенность по поводу нарушений прав человека, и мы продолжим это делать".

"Думаю, это вопрос для Премьер-Лиге. Я считаю, они сами должны провести проверку", — цитирует Доудена The Guardian.

Добавим, что в ответ на обращение международной правозащитной организации Amnesty International исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс пообещал, что его организация проведет проверку чистоты и надежности капитала потенциального покупателя "Ньюкасла" со всей строгостью.


Метки бин Салман, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2020 21:00

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  1. kojan 22.04.2020 21:32 # kojan
    300 млн. и все права человека...

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  2. martingor 22.04.2020 21:05 # martingor
    раньше белые покупали негров и арабов теперь наоборот, кроме евреев они всегда где то сбоку

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