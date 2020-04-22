Британское правительство не будет блокировать покупку "Ньюкасла" саудитами

Британское правительство не будет блокировать сделку по приобретению "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии.

Когда стало известно, что инвесторы из Саудовской Аравии договорились о покупке клуба с "Сент-Джеймс Парк" у Майка Эшли за 300 миллионов фунтов, сразу несколько правозащитных организаций призвали Премьер-Лигу заблокировать эту сделку.



Письмо с такой же просьбой Премьер-Лиге и ее 20 клубам направила катарская телекомпания beIN Sports, указывая на то, что Саудовская Аравия поощряет пиратские трансляции матчей английского первенства.



Однако Оливер Доуден, министр цифровизации, культуры, медиа и спорта, намекает, что британское правительство позволит Премьер-Лиге самостоятельно принять решение и оценить репутацию наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, к которому обращены основные претензии правозащитников.



"Как вы знаете, Премьер-Лига проводит свою проверку новых владельцев, и я бы не хотел влиять на этот процесс. Однако я слегка не соглашусь с тем, как охарактеризовали его лично (бин Салмана)".



"Во-первых, покупателем выступает Суверенный фонд, а не он лично. У нас хорошие международные отношения с Саудовской Аравией, и мы никогда не стеснялись выражать свою обеспокоенность по поводу нарушений прав человека, и мы продолжим это делать".



"Думаю, это вопрос для Премьер-Лиге. Я считаю, они сами должны провести проверку", — цитирует Доудена The Guardian.



Добавим, что в ответ на обращение международной правозащитной организации Amnesty International исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс пообещал, что его организация проведет проверку чистоты и надежности капитала потенциального покупателя "Ньюкасла" со всей строгостью.