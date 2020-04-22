Зарплаты игроков "Челси" понизятся на 10 процентов

Игроки "Челси" договорились о понижении своих зарплат на 10 процентов в течение четырех следующих месяцев.

Изначально "Челси" надеялся склонить игроков первой команды к 30-процентому понижению зарплат в соответствии с рекомендацией, выработанной во время одной из последних встреч 20 клубов Премьер-Лиги.



На такие большие жертвы игроки оказались не готовы пойти, однако футболисты с пониманием отнеслись к тем трудностям, с которыми столкнулся их клуб из-за внезапной остановки сезона.



В итоге через капитана Сесара Аспиликуэту "Челси" удалось достичь компромисса с игроками насчет 10-процентного понижения зарплат. Речь идет именно о понижении, а не об отложенных выплатах, подчеркивает Daily Mail.



Ожидается, что на добровольное понижение зарплаты согласится и главный тренер Фрэнк Лэмпард, однако он не принимал участия в переговорах с игроками.