Отец Партея подтвердил, что его сын договаривается с "Арсеналом"

Томас Партей Отец полузащитника "Арсенала" Томаса Партея подтвердил, что его сын ведет переговоры с "Арсеналом".

Грядущим летом Партей будет доступен для трансфера всего за 44 миллиона фунтов, которые прописаны в его контракте с "Атлетико" в качестве отступных.

Издание Daily Mirror называет Томаса целью номер один для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на ближайшее трансферное окно.

На 26-летнего игрока сборной Ганы претендуют и другие клубы, однако пока "Арсенал" опережает конкурентов.

"Я позвонил своему сыну, когда услышал эти слухи (насчет "Арсенала"), и он подтвердил мне, что это правда".

"Он сказал мне, что ведет переговоры с "Арсеналом". Все зависит от запросов "Атлетико". Если он перейдет в "Арсенал", то хорошо — у них много болельщиков в Гане".

"Сейчас они обсуждают, на каких условиях "Атлетико" отпустит его", — сообщил Джейкоб Партей в эфире радиостанции Tru FM.

Также ходят слухи, что "Арсенал" не будет покупать Партея, а попытается выменять Томаса на своего нападающего Александра Лакасетта, переговоры с которым о новом контракте находятся в тупике.


Метки Арсенал, Атлетико, Партей

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2020 19:00

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