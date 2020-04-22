Отец Партея подтвердил, что его сын договаривается с "Арсеналом"

Отец полузащитника "Арсенала" Томаса Партея подтвердил, что его сын ведет переговоры с "Арсеналом".

Грядущим летом Партей будет доступен для трансфера всего за 44 миллиона фунтов, которые прописаны в его контракте с "Атлетико" в качестве отступных.



Издание Daily Mirror называет Томаса целью номер один для главного тренера "канониров" Микеля Артеты на ближайшее трансферное окно.



На 26-летнего игрока сборной Ганы претендуют и другие клубы, однако пока "Арсенал" опережает конкурентов.



"Я позвонил своему сыну, когда услышал эти слухи (насчет "Арсенала"), и он подтвердил мне, что это правда".



"Он сказал мне, что ведет переговоры с "Арсеналом". Все зависит от запросов "Атлетико". Если он перейдет в "Арсенал", то хорошо — у них много болельщиков в Гане".



"Сейчас они обсуждают, на каких условиях "Атлетико" отпустит его", — сообщил Джейкоб Партей в эфире радиостанции Tru FM.



Также ходят слухи, что "Арсенал" не будет покупать Партея, а попытается выменять Томаса на своего нападающего Александра Лакасетта, переговоры с которым о новом контракте находятся в тупике.