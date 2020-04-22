Упамекано выбирает себе клуб в Премьер-Лиге

Защитник "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано готов отвергнуть интерес "Барселоны" с ПСЖ и отправиться в Премьер-Лигу.

Ранее в этом месяце издание Sky Sports сообщило, что в услугах Упамекано заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Также Дайо сватали в "Арсенал", однако "канонирам" нужно будет попасть в Лигу Чемпионов или продать ряд игроков, чтобы побороться за 21-летнего француза.



Серьезными конкурентами клубов Премьер-Лиги виделись "Барселона" и ПСЖ, однако каталонское издание Sport утверждает, что Упамекано отверг их интерес.



Упамекано, чей контракт истекает в 2021 году, хочет покинуть Лейпциг уже этим летом и считает, что его стиль лучше всего подходит для Премьер-Лиги.



"РБ Лейпциг" не хочет, чтобы Упамекано ушел в конце следующего сезона свободным агентом, поэтому открыт к предложениям насчет своего защитника, который может быть доступен всего за 35 миллионов фунтов.