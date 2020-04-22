Клубы Премьер-Лиги планируют возобновить тренировки 9 мая

Клубы Премьер-Лиги готовятся к возобновлению тренировочного процесса 9 мая.

Напомним, последний матч Премьер-Лиги на данный момент был сыгран 9 марта. Футбольный сезон оказался остановлен на неопределенное время пандемией коронавируса.



Однако в последние дни планы по возобновлению кампании приобретают все более четкие очертания.



По информации The Sun, наставник "Борнмута" Эдди Хау уже созвонился со своими игроками и обозначил 9 мая как день возвращения на тренировочную базу.



Такой же ориентир избрали и другие клубы Премьер-Лиги, включая "Шеффилд Юнайтед", "Бернли", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас". Ожидается, что остальные к ним присоединятся.



Отметим, что в данный момент в Британии действуют строгие меры касательно режима самоизоляции и социального дистанцирования. Однако 7 мая они могут быть пересмотрены в сторону ослабления.



"Игрокам было сказано, что в середине июня, как ожидается, они снова будут играть матчи. Возвращение к тренировкам в середине мая должно дать им достаточно времени", — цитирует свой источник издание.