Клопп опасался своего увольнения из "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля Юрген Клопп признался, что опасался увольнения на ранней стадии свой карьеры в мерсисайдском клубе.

Прибыв на "Энфилд" в октябре 2015, Клопп успел проиграть финалы Лиги Европы, Кубка Лиги и Лиги Чемпионов, прежде чем в июне 2019 завоевал свой первый трофей с "красными".



Юрген благодарен владельцам "Ливерпуля", которые проявили терпение и дали ему возможность реализовать свои идеи.



"Было ясно, что нам требуется время. Было ясно, что нам не наладить все за один день. Каждый хотел этого, но это было невозможно, поэтому я просил дать мне время. Я знал, что оно нам потребуется".



"Прежде меня никогда не увольняли в моей карьере, поэтому у меня нет такого опыта, но я знал, что это другой уровень, и если я не смогу достаточно быстро дать результат, тогда меня уволят".



"Мы получили время, и было приятно, что после шести, семи, восьми первых матчей владельцы осознали, что мы на правильном пути. С того момента они ни на секунду не сомневались во мне. Они полностью доверяли мне и говорили, что мы продолжим идти этим путем, и тогда все будет нормально".



"Так мы и поступили. Когда мы проигрывали финалы против "Севильи", "Сити" или "Реала", эксперты говорили: "Если он не выиграет следующий финал, его поменяют". Но внутри клуба ничего такого никогда не было", — сообщил Клопп Sky Sports.