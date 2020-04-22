Дистен считает, что Гвардиола не может научить Стоунса лучше обороняться
Бывший игрок "Манчестер Сити" Сильвен Дистен считает, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не в состоянии сделать Джона Стоунса лучше как защитника.
Летом 2016, купив Стоунса из "Эвертона" за 47.5 млн. фунтов, "Сити" сделал Джона вторым самым дорогим защитником в мире на тот момент.
Однако в какой-то момент развитие Стоунса остановилось. В этом сезоне Джон и вовсе отметился лишь 10 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги. Дистену кажется, что в этой ситуации частично виноват наставник 25-летнего англичанина.
"Не хочу проявить неуважение, Гвардиола является тренером топ-уровня, но может ли он сделать Стоунса более классным защитником?"
"Он может научить его лучше начинать комбинации команды пасом из обороны, но научит ли он его лучше обороняться? Я этого не вижу".
"Стоунс способен на гораздо, гораздо большее. Мне как центральному защитнику было бы больно видеть, как "Манчестер Сити" играет с полузащитником в качестве центрального защитника при наличии двух-трех центральных защитников".
"Это моя работа, и ты отдаешь ее полузащитнику? Это было бы больно. Я не знаю, верит ли тренер в Стоунса. У них что-то не складывается", — цитирует Дистена Sky Sports.
22.04.2020 15:00
Просмотров: 218
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Даже Рюдя лучше этого товарища. Хорошо, что не перешел
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий