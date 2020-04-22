Дистен считает, что Гвардиола не может научить Стоунса лучше обороняться

Бывший игрок "Манчестер Сити" Сильвен Дистен считает, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не в состоянии сделать Джона Стоунса лучше как защитника.

Летом 2016, купив Стоунса из "Эвертона" за 47.5 млн. фунтов, "Сити" сделал Джона вторым самым дорогим защитником в мире на тот момент.



Однако в какой-то момент развитие Стоунса остановилось. В этом сезоне Джон и вовсе отметился лишь 10 появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги. Дистену кажется, что в этой ситуации частично виноват наставник 25-летнего англичанина.



"Не хочу проявить неуважение, Гвардиола является тренером топ-уровня, но может ли он сделать Стоунса более классным защитником?"



"Он может научить его лучше начинать комбинации команды пасом из обороны, но научит ли он его лучше обороняться? Я этого не вижу".



"Стоунс способен на гораздо, гораздо большее. Мне как центральному защитнику было бы больно видеть, как "Манчестер Сити" играет с полузащитником в качестве центрального защитника при наличии двух-трех центральных защитников".



"Это моя работа, и ты отдаешь ее полузащитнику? Это было бы больно. Я не знаю, верит ли тренер в Стоунса. У них что-то не складывается", — цитирует Дистена Sky Sports.