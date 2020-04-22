Клопп уверен, что "Ливерпуль" может стать еще лучше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его команда еще не достигла пика в своем развитии.

В этом сезоне "Ливерпуль" не имеет реальных конкурентов в Премьер-Лиге, к моменту остановки сезона оторвавшись на 25 очков от ближайшего преследователя.



Клопп собирается сделать свою команду еще лучше, однако не уверен, что "красные" сохраняют доминирующее положение в Премьер-Лиге — это будет зависеть от соперников.



"Во-первых, мы никуда не денемся, но будем ли мы успешны, зависит также и от того, что будут делать друге клубы, потому что у всех них есть возможность прибавить и улучшить некоторые вещи. Поэтому я не имею понятия, что ждет нас в будущем".



"Однако мы никуда не денемся, эта команда не является законченным продуктом, и у нас есть большое пространство для улучшения. Над этим мы и работаем".



"Мы получаем свежую кровь изнутри. Мы можем становиться лучше, работая внутри команды, что замечательно", — сообщил Клопп Sky Sports.