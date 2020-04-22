Клопп уверен, что "Ливерпуль" может стать еще лучше
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его команда еще не достигла пика в своем развитии.
В этом сезоне "Ливерпуль" не имеет реальных конкурентов в Премьер-Лиге, к моменту остановки сезона оторвавшись на 25 очков от ближайшего преследователя.
Клопп собирается сделать свою команду еще лучше, однако не уверен, что "красные" сохраняют доминирующее положение в Премьер-Лиге — это будет зависеть от соперников.
"Во-первых, мы никуда не денемся, но будем ли мы успешны, зависит также и от того, что будут делать друге клубы, потому что у всех них есть возможность прибавить и улучшить некоторые вещи. Поэтому я не имею понятия, что ждет нас в будущем".
"Однако мы никуда не денемся, эта команда не является законченным продуктом, и у нас есть большое пространство для улучшения. Над этим мы и работаем".
"Мы получаем свежую кровь изнутри. Мы можем становиться лучше, работая внутри команды, что замечательно", — сообщил Клопп Sky Sports.
22.04.2020 14:00
Просмотров: 432
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ща Клопп, пока пауза, поднимает авторитет лфк в глазах судей не вставая с колен.
(ответить)
Губа не треснет у ротатора от таких нагрузок?
(ответить)
Пусть для начала АПЛ выиграет)
(ответить)
лучше это ещё 30 лет без титула, но с геморроем...
(ответить)
Нет у глотки Клоппа ни конца, ни края...
(ответить)
куда еще лучше? с отрывом 90 очков?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий