Клопп уверен, что "Ливерпуль" может стать еще лучше

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его команда еще не достигла пика в своем развитии.

В этом сезоне "Ливерпуль" не имеет реальных конкурентов в Премьер-Лиге, к моменту остановки сезона оторвавшись на 25 очков от ближайшего преследователя.

Клопп собирается сделать свою команду еще лучше, однако не уверен, что "красные" сохраняют доминирующее положение в Премьер-Лиге — это будет зависеть от соперников.

"Во-первых, мы никуда не денемся, но будем ли мы успешны, зависит также и от того, что будут делать друге клубы, потому что у всех них есть возможность прибавить и улучшить некоторые вещи. Поэтому я не имею понятия, что ждет нас в будущем".

"Однако мы никуда не денемся, эта команда не является законченным продуктом, и у нас есть большое пространство для улучшения. Над этим мы и работаем".

"Мы получаем свежую кровь изнутри. Мы можем становиться лучше, работая внутри команды, что замечательно", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 22.04.2020 15:19 # monsieurgood
    ща Клопп, пока пауза, поднимает авторитет лфк в глазах судей не вставая с колен.

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  2. jirrort 22.04.2020 14:56 # jirrort
    Губа не треснет у ротатора от таких нагрузок?

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  3. moneymaker 22.04.2020 14:46 # moneymaker
    Пусть для начала АПЛ выиграет)

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  4. kojan 22.04.2020 14:35 # kojan
    лучше это ещё 30 лет без титула, но с геморроем...

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  5. redman31 22.04.2020 14:12 # redman31
    Нет у глотки Клоппа ни конца, ни края...

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  6. papka-legend 22.04.2020 14:01 # papka-legend
    куда еще лучше? с отрывом 90 очков?

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