Коутиньо предложен "Челси"
Авторитетное издание Sky Sports подтверждает, что "Челси" была предложена возможность подписать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Лишь накануне из Каталонии пришла новость о том, что Коутиньо "очень близок" к переходу в "Челси", который все еще торгуется с "Барселоной" насчет стоимости Филиппе.
По информации Sky Sports, "Бавария" не собирается пользоваться своей опцией выкупа, предусмотренной в арендном соглашении по Коутиньо на этот сезон, поэтому "Барселона" заранее начала искать новый клуб для Филиппе.
Утверждается, что "Барселона" предложила 27-летнего бразильца, купленного за 142 миллиона фунтов у "Ливерпуля" в январе 2018, нескольким клубам, в числе которых есть и "Челси".
"Барселона" заинтересована лишь в том, чтобы получить лучшую цену за Коутиньо, поэтому "Челси" будет фаворитом в борьбе за Филиппе, только если сделает самое заманчивое предложение.
Добавим, ранее в апреле агент Коутиньо говорил, что его клиент заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.
22.04.2020 13:00
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давайте быстрее оформляйте волшебника, пока путалонцы не передумали
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господа пенсы, хотите в состав этого засахарившегося немного волшебника? И что в этом случае по вууундеркиндеру Маунту, т.к они +- на одной позиции апз+фланги играть могут
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