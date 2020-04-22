Коутиньо предложен "Челси"

Авторитетное издание Sky Sports подтверждает, что "Челси" была предложена возможность подписать полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Лишь накануне из Каталонии пришла новость о том, что Коутиньо "очень близок" к переходу в "Челси", который все еще торгуется с "Барселоной" насчет стоимости Филиппе.



По информации Sky Sports, "Бавария" не собирается пользоваться своей опцией выкупа, предусмотренной в арендном соглашении по Коутиньо на этот сезон, поэтому "Барселона" заранее начала искать новый клуб для Филиппе.



Утверждается, что "Барселона" предложила 27-летнего бразильца, купленного за 142 миллиона фунтов у "Ливерпуля" в январе 2018, нескольким клубам, в числе которых есть и "Челси".



"Барселона" заинтересована лишь в том, чтобы получить лучшую цену за Коутиньо, поэтому "Челси" будет фаворитом в борьбе за Филиппе, только если сделает самое заманчивое предложение.



Добавим, ранее в апреле агент Коутиньо говорил, что его клиент заинтересован в возвращении в Премьер-Лигу.