Раш считает, что сейчас у "Ливерпуля" лучшая команда всех времен

Легенда "Ливерпуля" Ян Раш считает, что сейчас у "красных" лучшая команда всех времен.

Выиграв Лигу Чемпионов в прошлом сезоне, сейчас "Ливерпуль" с нетерпением ожидает возобновления кампании, чтобы оформить первый за последние 30 лет чемпионский титул.



Раш был частью того "Ливерпуля", который в 1990 году становился чемпионом, однако Ян ставит подопечных Юргена Клоппа выше своей команды.



"Чтобы встать в один ряд с великими командами прошлого, им нужен успех, но если судить по статистике, то они в самом деле лучше. Однако им все равно нужны трофеи — это поможет!"



"Я смотрю на команды, за которые играл я, и у нас был потрясающий командный дух. Ты чувствовал это в раздевалке и каждое утро, приезжая на тренировку. У нас тоже это было".



"Сложно назвать лучшую команду, за которую играл я. Можно вспомнить 1984 год, когда мы сделали требл. То была абсолютно удивительная команда. То был лучший сезон для меня лично, потому что я забил 47 голов, но я всегда вспоминаю и 1986 год, когда мы сделали дубль".



"У нас была сплоченная команда, как и сейчас. Когда играешь в футбол, сложнее всего для тренера поддерживать счастливыми тех игроков, которые не играют", — сообщил Раш Daily Mirror.