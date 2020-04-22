Ван Перси: "Арсенал" не предлагал мне новый контракт"

Нападающий Робин Ван Перси заявил, что "Арсенал" не предлагал ему новый контракт перед уходом в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.

Восемь лет назад "канониры" продали Ван Перси, своего капитана на тот момент, в "Юнайтед" за 24 миллиона фунтов, и уже в своем первом сезоне на "Олд Траффорд" Робин выиграл Премьер-Лигу и стал лучшим бомбардиром дивизиона с 26 голами.



Уход Ван Перси в стан конкурентов был воспринят болельщиками "Арсенала" как предательство, однако, вопреки популярному мнению, лондонский клуб не пытался удержать Робина с помощью нового контракта.



"Я понимаю критику. Но я могу поклясться своими детьми, что сегодня же дам вам миллион фунтов, если кто-то докажет, что "Арсенал" предлагал мне новый контракт".



"Это было решение "Арсенала" не предлагать новую сделку, и они имели право на это. После множества разговоров стало понятно, что у них другие идеи".



"У меня был список из семи вещей, в которых, как я думал, "Арсенал" может прибавить. Я чувствовал, что мы должны немедленно этим заняться, чтобы соперничать с лучшими командами".



"Было не так важно, сколько очков у конкурентов. Но было важно, что Иван (Газидис) не согласился ни с одним из семи пунктов — и этого мне хватило".



"Учитывая эту информацию, "Арсенал" не предложил мне новый контракт, они не согласились с моими взглядами, хотя я лишь хотел помочь клубу. Это стало очень четким посланием для меня".



"Больше я не вижу в этом проблемы, такова жизнь. Так существуют топ-клубы. Бизнесы принимают свои решения, как и игроки".



"Я абсолютно счастлив, как все сложилось. Я отправился в "Манчестер Юнайтед", мы выиграли лигу, так что это было идеально для меня", — цитирует Ван Перси Daily Mirror.