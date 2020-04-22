МЮ и "Арсенал" могут попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" могут попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, несмотря на свое текущее положение в таблице Премьер-Лиги, если эта кампания не будет доиграна.

Напомним, накануне УЕФА пообещал выработать методические указания по распределению путевок в еврокубки для европейских чемпионатов, если те не смогут провести оставшиеся матчи сезона 2019/20.



Издание The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что УЕФА порекомендует распределять путевки в Лигу Чемпионов и Лигу Европы на основании клубного рейтинга.



Таким образом, если этот сезон Премьер-Лиги не будет полностью завершен, то в Лигу Чемпионов от Англии отправятся "Манчестер Сити" (112.000), "Ливерпуль" (99.000), "Манчестер Юнайтед" (92.000) и "Арсенал" (91.000).



Если Спортивный арбитражный суд не отменит санкции УЕФА в отношении "Сити", то путевка "горожан" в Лигу Чемпионов отойдет "Тоттенхэму"(85.000).



Далее в рейтинге расположены "Челси" (83.000) и "Лестер" (22.000), которые при таком раскладе попадут в Лигу Европы.