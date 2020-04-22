МЮ и "Арсенал" могут попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон

Фред и Александр Лакасетт "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" могут попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, несмотря на свое текущее положение в таблице Премьер-Лиги, если эта кампания не будет доиграна.

Напомним, накануне УЕФА пообещал выработать методические указания по распределению путевок в еврокубки для европейских чемпионатов, если те не смогут провести оставшиеся матчи сезона 2019/20.

Издание The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что УЕФА порекомендует распределять путевки в Лигу Чемпионов и Лигу Европы на основании клубного рейтинга.

Таким образом, если этот сезон Премьер-Лиги не будет полностью завершен, то в Лигу Чемпионов от Англии отправятся "Манчестер Сити" (112.000), "Ливерпуль" (99.000), "Манчестер Юнайтед" (92.000) и "Арсенал" (91.000).

Если Спортивный арбитражный суд не отменит санкции УЕФА в отношении "Сити", то путевка "горожан" в Лигу Чемпионов отойдет "Тоттенхэму"(85.000).

Далее в рейтинге расположены "Челси" (83.000) и "Лестер" (22.000), которые при таком раскладе попадут в Лигу Европы.


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2020 10:00

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  1. fc-oil 22.04.2020 10:50 # fc-oil
    Знатно пенсов подожгли

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  2. slavik92 22.04.2020 10:45 # slavik92
    Лол, что за рейтинг такой? По кол-ву подписчиков в инсте?) Явно не по спортивным результатам.
    Прикольно если ливеру отдадут чемпик, а уже лч распедрелят именно таким способом. Вот это уж точно будет офишиали обоссаны))

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  3. chelsealondon 22.04.2020 10:45 # chelsealondon
    Как этот рейтинг составляется ?...
    Тот то что до финала дошёл?...
    Геи и Му как выше....?
    Трофеи может гребут сезон за сезоном?...

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  4. mixmaster 22.04.2020 10:39 # mixmaster
    Бля, очевидно всем, кроме упоротых гпенсов, что 3 мощнейших клуба в Англии- это МЮ, ЛФК и Арсенал

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  5. sausage 22.04.2020 10:22 # sausage
    А пенсы так радовались, что чемпик может быть не доигран. Бедняги( Надо им по 5 тыс выписать, как самым пострадавшим от коронавируса.

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  6. mikkiynwa 22.04.2020 10:08 # mikkiynwa
    ЩОЛЬСБЕРРИ ОРУ

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  7. gerrard08 22.04.2020 10:07 # gerrard08
    Провокационее было бы написать, что пенсы и лестер не попадут в лч исходя из этой дичи. А так санный источник опять мутит воду.

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