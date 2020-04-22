МЮ и "Арсенал" могут попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" могут попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, несмотря на свое текущее положение в таблице Премьер-Лиги, если эта кампания не будет доиграна.
Напомним, накануне УЕФА пообещал выработать методические указания по распределению путевок в еврокубки для европейских чемпионатов, если те не смогут провести оставшиеся матчи сезона 2019/20.
Издание The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что УЕФА порекомендует распределять путевки в Лигу Чемпионов и Лигу Европы на основании клубного рейтинга.
Таким образом, если этот сезон Премьер-Лиги не будет полностью завершен, то в Лигу Чемпионов от Англии отправятся "Манчестер Сити" (112.000), "Ливерпуль" (99.000), "Манчестер Юнайтед" (92.000) и "Арсенал" (91.000).
Если Спортивный арбитражный суд не отменит санкции УЕФА в отношении "Сити", то путевка "горожан" в Лигу Чемпионов отойдет "Тоттенхэму"(85.000).
Далее в рейтинге расположены "Челси" (83.000) и "Лестер" (22.000), которые при таком раскладе попадут в Лигу Европы.
22.04.2020 10:00
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Последние комментарии:
Знатно пенсов подожгли
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Лол, что за рейтинг такой? По кол-ву подписчиков в инсте?) Явно не по спортивным результатам.
Прикольно если ливеру отдадут чемпик, а уже лч распедрелят именно таким способом. Вот это уж точно будет офишиали обоссаны))
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Как этот рейтинг составляется ?...
Тот то что до финала дошёл?...
Геи и Му как выше....?
Трофеи может гребут сезон за сезоном?...
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Бля, очевидно всем, кроме упоротых гпенсов, что 3 мощнейших клуба в Англии- это МЮ, ЛФК и Арсенал
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А пенсы так радовались, что чемпик может быть не доигран. Бедняги( Надо им по 5 тыс выписать, как самым пострадавшим от коронавируса.
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ЩОЛЬСБЕРРИ ОРУ
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Провокационее было бы написать, что пенсы и лестер не попадут в лч исходя из этой дичи. А так санный источник опять мутит воду.
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