Доктора клубов Премьер-Лиги разрабатывают протокол посещения баз

Доктора клубов Премьер-Лиги разрабатывают протокол, который позволит игрокам вернуться на тренировочные базы.

Ожидается, что уже в следующем месяце команды Премьер-Лиги приступят к тренировкам для последующего возобновления сезона, который был остановлен в марте пандемией коронавируса.



В конце следующей недели 20 клубов Премьер-Лиги проведут очередную видеоконференцию, однако Daily Mail стали известны некоторые детали протокола, минимизирующего риск для игроков заразить друг друга COVID-19.



- Все игроки сдадут тесты на коронавирус примерно за четыре дня до возвращения к тренировкам, а затем будут регулярно проверяться в течение минимум семи дней.



- Игроки будут приезжать сразу в тренировочной форме, предварительно измерив дома свою температуру. Будет введен запрет на посещение общих душевых на базах.



- В первые дни игроки будут поделены на маленькие группы, и у каждой группы будет свой временной слот для тренировочного занятия.



- На некоторое время будут закрыты столовые на базах. Игроки будут питаться самостоятельно.



- Медицинский персонал и физиотерапевты, которые вступают в непосредственный контакт с игроками, будут носить средства индивидуальной защиты.