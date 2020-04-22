Доктора клубов Премьер-Лиги разрабатывают протокол посещения баз
Доктора клубов Премьер-Лиги разрабатывают протокол, который позволит игрокам вернуться на тренировочные базы.
Ожидается, что уже в следующем месяце команды Премьер-Лиги приступят к тренировкам для последующего возобновления сезона, который был остановлен в марте пандемией коронавируса.
В конце следующей недели 20 клубов Премьер-Лиги проведут очередную видеоконференцию, однако Daily Mail стали известны некоторые детали протокола, минимизирующего риск для игроков заразить друг друга COVID-19.
- Все игроки сдадут тесты на коронавирус примерно за четыре дня до возвращения к тренировкам, а затем будут регулярно проверяться в течение минимум семи дней.
- Игроки будут приезжать сразу в тренировочной форме, предварительно измерив дома свою температуру. Будет введен запрет на посещение общих душевых на базах.
- В первые дни игроки будут поделены на маленькие группы, и у каждой группы будет свой временной слот для тренировочного занятия.
- На некоторое время будут закрыты столовые на базах. Игроки будут питаться самостоятельно.
- Медицинский персонал и физиотерапевты, которые вступают в непосредственный контакт с игроками, будут носить средства индивидуальной защиты.
22.04.2020 09:00
Просмотров: 95
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: