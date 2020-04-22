Правозащитники обеспокоены сделкой по "Ньюкаслу"

Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу намерения Суверенного фонда Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл".

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман станет владельцем клуба с "Сент-Джеймс Парк" вместо Майка Эшли, как только Премьер-Лига одобрит эту сделку стоимостью 300 миллионов фунтов.



Однако директор британского подразделения Amnesty International Кейт Аллен считает, что Премьер-Лиге нужно крепко подумать о репутации бин Салмана и ее возможном влиянии на английский футбол.



"Вызванный коронавирусом кризис и так отбросил тень на футбол, показав, что игроки и персонал заслуживают справедливого к себе отношения. А теперь пандемия может отвлечь от необходимости принять холодное, взвешенное и по-настоящему этичное решение насчет этой сделки по "Ньюкаслу".



"Любой бизнес должен быть огражден от каких-либо связей с нарушениями прав человека, и английский футбол — не исключение".



"Мы абсолютно не указываем, кто должен управлять "Ньюкаслом", но если Премьер-Лига не возьмет паузу и не посмотрит всерьез на ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии, то рискует стать простофилей, позволив обмануть себя тем, кто пытается использовать гламур и престиж футбола Премьер-Лиги, чтобы покрыть свои глубоко ужасные поступки", — цитирует Аллен Sky Sports.