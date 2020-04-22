Правозащитники обеспокоены сделкой по "Ньюкаслу"

Мохаммед бин Салман Международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу намерения Суверенного фонда Саудовской Аравии приобрести "Ньюкасл".

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман станет владельцем клуба с "Сент-Джеймс Парк" вместо Майка Эшли, как только Премьер-Лига одобрит эту сделку стоимостью 300 миллионов фунтов.

Однако директор британского подразделения Amnesty International Кейт Аллен считает, что Премьер-Лиге нужно крепко подумать о репутации бин Салмана и ее возможном влиянии на английский футбол.

"Вызванный коронавирусом кризис и так отбросил тень на футбол, показав, что игроки и персонал заслуживают справедливого к себе отношения. А теперь пандемия может отвлечь от необходимости принять холодное, взвешенное и по-настоящему этичное решение насчет этой сделки по "Ньюкаслу".

"Любой бизнес должен быть огражден от каких-либо связей с нарушениями прав человека, и английский футбол — не исключение".

"Мы абсолютно не указываем, кто должен управлять "Ньюкаслом", но если Премьер-Лига не возьмет паузу и не посмотрит всерьез на ситуацию с правами человека в Саудовской Аравии, то рискует стать простофилей, позволив обмануть себя тем, кто пытается использовать гламур и престиж футбола Премьер-Лиги, чтобы покрыть свои глубоко ужасные поступки", — цитирует Аллен Sky Sports.


Метки бин Салман, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2020 08:00

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  1. shearer1 22.04.2020 08:48 # shearer1
    Мы абсолютно не указываем, кто должен управлять "Ньюкаслом"?
    А что вы тогда делаете?
    И управлять будет юнайтед не Бин Салман.
    Просто идите делать свою работу

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  2. m-ballack 22.04.2020 08:27 # m-ballack
    Саудитам простят даже забивание камнями женщины на площади в обмен на лояльность, о чем он?

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  3. papka-legend 22.04.2020 08:25 # papka-legend
    Правитель Планеты Земля даст на чай этим попрошайкам и они снимут обвинения

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  4. petertosh 22.04.2020 08:20 # petertosh
    Кто-то не боится принять ванну с кислотой)

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