Агент ожидает интереса других клубов к Шакири

Брат и агент Джердана Шакири заявил, что ожидает серьезного интереса к вингеру "Ливерпуля" со стороны других клубов грядущим летом.

В этом сезоне из-за высокой конкуренции и череды травм Шакири сыграл лишь 10 матчей за "красных" во всех соревнованиях. Приход на "Энфилд" в январе Такуми Минамино лишь отдалил Джердана от стартового состава.



Эрдин Шакири не спешит ставить крест на карьере своего брата в "Ливерпуле", но одновременно готовится к рассмотрению поступающих предложений.



"Думаю, летом будет много предложений насчет Джердана. Уже в январе существовал серьезный интерес со стороны двух-трех клубов. Эти клубы, чьи имена были озвучены различными медиа, постучатся в дверь снова".



"Джердан в непростой ситуации в "Ливерпуле" из-за ряда небольших травм, которые оставили его вне игры дольше, чем мы думали".



"Юрген Клопп разговаривает с ним, чтобы дать ему больше игровой практики, поэтому давайте подождем и посмотрим".



"Думаю, Джердан заслуживает гораздо большего. Ему не повезло с травмами. Но каждый раз, когда он играет, он делает свою работу и меняет игру", — сообщил Эрдин Шакири KTV.