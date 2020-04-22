Агент ожидает интереса других клубов к Шакири

Джердан Шакири Брат и агент Джердана Шакири заявил, что ожидает серьезного интереса к вингеру "Ливерпуля" со стороны других клубов грядущим летом.

В этом сезоне из-за высокой конкуренции и череды травм Шакири сыграл лишь 10 матчей за "красных" во всех соревнованиях. Приход на "Энфилд" в январе Такуми Минамино лишь отдалил Джердана от стартового состава.

Эрдин Шакири не спешит ставить крест на карьере своего брата в "Ливерпуле", но одновременно готовится к рассмотрению поступающих предложений.

"Думаю, летом будет много предложений насчет Джердана. Уже в январе существовал серьезный интерес со стороны двух-трех клубов. Эти клубы, чьи имена были озвучены различными медиа, постучатся в дверь снова".

"Джердан в непростой ситуации в "Ливерпуле" из-за ряда небольших травм, которые оставили его вне игры дольше, чем мы думали".

"Юрген Клопп разговаривает с ним, чтобы дать ему больше игровой практики, поэтому давайте подождем и посмотрим".

"Думаю, Джердан заслуживает гораздо большего. Ему не повезло с травмами. Но каждый раз, когда он играет, он делает свою работу и меняет игру", — сообщил Эрдин Шакири KTV.


Метки Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2020 07:00

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  1. papka-legend 22.04.2020 07:00 # papka-legend
    было бы неплохо увидеть его в Челси, тем более стоит всего копейки

    (ответить)

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