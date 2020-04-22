Жоржиньо собирается продлить контракт с "Челси"

Жоржиньо Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что его клиент собирается продлить контракт с лондонским клубом.

Будущее Жоржиньо на "Стэмфорд Бридж" оказалось под большим вопросом, когда прошлым летом тренер Маурицио Сарри бросил "синих" после всего одного сезона и ушел в "Ювентус".

Однако 28-летний итальянец бразильского происхождения великолепно адаптировался к новому режиму, проявляя себя в качестве лидера молодой команды Фрэнка Лэмпарда.

Теперь Жоржиньо готов задержаться в "Челси", несмотря на слухи, которые регулярно ходят насчет его воссоединения с Сарри в Турине.

"Я читал об этом, но никогда не контактировал с ними. Ни Сарри, ни Фабио Паратичи не звонили мне насчет Жоржиньо".

"На сегодняшний день мне ничего об этом не известно. Парень очень счастлив в Лондоне, где он проявляет себя, и у него все еще остается три года по контракту".

"Вообще-то, существует вероятность, что в июле мы начнем переговоры о продлении его контракта с "Челси" на четвертый год".

"Я не знаю, какова трансферная стратегия "Юве", но наши планы на будущее я вам назвал", — заявил Жоао Сантос Calciomercao.


Метки Жоржиньо, контракты, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2020 06:00

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