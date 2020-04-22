Харри Кейн: время уходить?

Интервью, которое Харри Кейн дал Джейми Рэднаппу в конце марта, стало поводом для дискуссий о будущем капитана сборной Англии. Нападающий сделал самый большой намек на свою готовность покинуть "Тоттенхэм" в поисках трофеев.

"Я не стану оставаться в "Тоттенхэме" просто так", — сказал Кейн. Харри в очередной раз подчеркнул любовь к клубу, не стал отрицать возможности выступать за "шпор" до конца карьеры, но дал понять: для этого команда должна прогрессировать. Сам Кейн не подведет. В последние годы именно он устанавливал более высокие стандарты для партнеров, и, в первую очередь, Харри имеет право выдвигать условия.



Комментарии Кейна не были спланированными. Речь не идет о желании получить более выгодный контракт, как-то спровоцировав клуб. Более того, лучший бомбардир "шпор" не сказал ничего такого, чего бы ни говорил прежде. Несколько лет назад Кейн впечатлил словами о том, что ему хотелось бы провести в "Тоттенхэме" всю карьеру. Его нынешняя позиция никак этому не противоречит. Кейн по-прежнему будет рад провести в родном клубе всю карьеру, но это не его обязательство, и он также хочет видеть шаги со стороны клуба.



Речь не о деньгах. Харри уже пять лет входит в число лучших нападающих Европы и только в 2018 он подписал новый контракт со "шпорами", рассчитанный на шесть лет. Если бы вопрос денег был определяющим для Кейна, он бы ушел из "Тоттенхэма" раньше. "Манчестер Юнайтед" был готов приобрести нападающего сборной Англии буквально каждое лето, если бы он сам четко заявил о желании уйти.



Кейн — не типичный современный футболист. У него нет выдающихся технических навыков от природы. Он сделал себя сам благодаря упорному труду и уникальному менталитету, который к этому труду подталкивает. Затем он сделал нынешний "Тоттенхэм". То, как Кейн рванул в сезоне 2014/15, было не следствием доверия тренера или развития команды, а наоборот — толчком ко всему последующему. О том, что Харри Кейн станет таким исполнителем, не подозревал никто: от детских тренеров до Тима Шервуда и Маурисио Почеттино.



Он хочет быть великим футболистом. Желание, на первый взгляд, банальное. Но Кейн ровняется на легендарных бомбардиров прошлого, измеряет все историческими масштабом и понимает, что отличает культового игрока от просто успешного. Майкл Оуэн был обладателем "Золотого мяча", играл за "Реал" и становился чемпионом в составе "Манчестер Юнайтед". Алан Ширер выиграл значительно меньше наград, но именно его назовут великим футболистом. Пример Ширера Кейну куда ближе.



Говоря условно, Харри Кейн предпочтет выиграть один чемпионский титул с "Тоттенхэмом" и стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги, чем выиграть пять чемпионств и еще несколько дополнительных наград с "Манчестер Сити", "Реалом" или — тем более — ПСЖ. Потому примерять на него те же стандарты, что и на большинство игроков, неправильно. Кейну повезло быть воспитанником достаточно большого клуба, провести первые годы карьеры в перспективный для команды период, а его личный подход отличается от большинства коллег.



Это не означает, что Кейн не может сомневаться. Во-первых, "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино, подбиравшийся близко к наградам, закончился. Он не знает, как команда будет развиваться в ближайшие годы, тем более что исторически борьба за трофеи не входит у "шпор" в привычку. Во-вторых, летом Кейну исполняется 27. Еще пару сезонов, и он будет менее интерес грандам в силу возраста. В-третьих, участившиеся травмы Кейна, постоянно форсирующего свое возвращение на поле, работают против него.



По этой причине тот же Джейми Каррагер и считает, что сейчас для Кейна наступает определяющий период. Если он все-таки сделает выбор в пользу вероятных трофеев в другом месте, то уходить нужно немедля.



Не все в этом плане зависит от самого форварда. "Тоттенхэм", вероятно, не станет продавать его в другой английский клуб. Наиболее очевидным вариантом тут выглядит "Манчестер Юнайтед", но в наше время переезд на "Олд Траффорд" не гарантирует ему больших командных достижений. Стоит понимать и то, что сам Кейн должен быть противником перехода в другой английский клуб. Он дорожит особыми отношениями с "Тоттенхэмом", а уход в состав любого из конкурентов ударит по его исторической репутации в клубе. Для Харри это имеет большое значение.



Не стоит забывать и о том, что действующий контракт Кейна рассчитан до 2024 года. Покупка нападающего будет очень дорогой для тех, кто придет с предложением. Даниэль Леви также не отпускает игроков только из-за того, что у них возникло желание уйти. Это может затянуться надолго, и в процессе Кейн еще несколько раз подумает, оправдывает ли цель риски.



Учитывая все факторы, Харри, скорее всего, может поменять "Тоттенхэм" на больший клуб с континента, что будет менее болезненным ударом по чувствам болельщиков. Вариантов в таком случае не так много, мадридский "Реал" — на поверхности. Но даже тут должны сойтись желания покупателя и продающего, а это — далеко не факт.



Не говоря уже о том, что нынешняя ситуация с коронавирусом может серьезно повлиять на финансовые возможности клубов. Да, самые большие из них пострадают меньше. Но 2020 год не выглядит подходящим временем для серьезных приобретений. И самому Кейну еще требуется какой-то срок, чтобы понять, в каком направлении движется клуб и команда под руководством Жозе Моуриньо.



В теории можно представить вариант, при котором главный тренер и Даниэль Леви решат, что продажа Кейна и перестройка состава за вырученные деньги — путь вперед. Но это кажется маловероятным. Моуриньо не захочет отказываться от настолько сильного футболиста. Не говоря уже о том, что Харри Кейн — это самый крупный актив "Тоттенхэма", лицо торговой марки, которое желательно сохранять в это непредсказуемое время.



Лидер "Тоттенхэма" не должен оставаться в клубе ради самого факта. Но ему бы этого хотелось. И это не единственная причина, по которой уход Харри Кейна в этом году кажется маловероятным.

