Озил останется единственным игроком "Арсенала", отказавшимся от понижения зарплаты

"Арсенал" планирует укрепить статус Месута Озила как изгоя, сделав немецкого полузащитника единственным игроком команды, отказавшимся от понижения зарплат.

Накануне "Арсенал" объявил, что игроки первой команды добровольно согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат, чтобы помочь клубу преодолеть кризис.



Однако трое игроков, включая Озила с его зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю, не пожелали ущемлять себя в деньгах.



Имена двух других игроков неизвестны, но их будет правильнее отнести к сомневающимся или пока не согласившимся на понижение зарплат, нежели к отказавшимся. И клуб намерен это вскоре исправить, продолжая соответствующие переговоры.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Арсенал" ожидает, что вскоре эти двое игроков присоединятся к остальным 24, что поставит Озила в весьма унизительное положение.



На "Эмирейтс" понимают, что Озил тратит большие средства на благотворительность, однако "Арсеналу" от этого не легче — в условиях грянувшего кризиса зарплатная ведомость в 230 млн. фунтов в год рискует серьезно пошатнуть стабильность клуба, если не предпринимать никаких мер.