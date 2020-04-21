Кариус пожаловался в ФИФА на "Бешикташ"

Голкипер Лорис Кариус подал жалобу в ФИФА на "Бешикташ" и требует своего возвращения в "Ливерпуль".

Напомним, летом 2018 Кариус был отправлен "Ливерпулем" в двухлетнюю аренду, причем "Бешикташ" получил опцию последующего выкупа Лориса.



Однако Кариус не просто не останется в Турции, а хочет досрочно вернуться в Англию. Причина этого в том, что "Бешикташ" уже четыре месяца не платит зарплату Лорису.



"Кариус пожаловался в ФИФА насчет невыплаченной зарплаты и потребовал расторгнуть его контракт. Он хочет, чтобы мы заплатили ему за месяцы, которые он не играл. Он хочет уйти, и это его решение. Мы же не хотим платить то, что он не заслужил", — цитирует директора "Бешикташа" Эрдала Торуногуллари Evening Standard.



Добавим, за два сезона Кариус сыграл более 50 матчей за "Бешикташ", однако ляпы, которыми он отметился в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018, продолжают преследовать Лориса.