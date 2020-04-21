Кариус пожаловался в ФИФА на "Бешикташ"
Голкипер Лорис Кариус подал жалобу в ФИФА на "Бешикташ" и требует своего возвращения в "Ливерпуль".
Напомним, летом 2018 Кариус был отправлен "Ливерпулем" в двухлетнюю аренду, причем "Бешикташ" получил опцию последующего выкупа Лориса.
Однако Кариус не просто не останется в Турции, а хочет досрочно вернуться в Англию. Причина этого в том, что "Бешикташ" уже четыре месяца не платит зарплату Лорису.
"Кариус пожаловался в ФИФА насчет невыплаченной зарплаты и потребовал расторгнуть его контракт. Он хочет, чтобы мы заплатили ему за месяцы, которые он не играл. Он хочет уйти, и это его решение. Мы же не хотим платить то, что он не заслужил", — цитирует директора "Бешикташа" Эрдала Торуногуллари Evening Standard.
Добавим, за два сезона Кариус сыграл более 50 матчей за "Бешикташ", однако ляпы, которыми он отметился в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае 2018, продолжают преследовать Лориса.
21.04.2020 22:00
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Последние комментарии:
Терпила сцанная!
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подоные вещи оговариваются в контрактах игроков. чтобы не платить Кариусу зп за то время, пока он не выходил на поле и при этом числился игроком "Бешикташа", это должно быть указано в его контракте.
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как так можно угробить карьеру. а ведь играл в лучшем клубе мира - Ливерпуле!
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