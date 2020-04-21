Орье и Сиссоко извинились за совместную тренировку
Игроки "Тоттенхэма" Серж Орье и Мусса Сиссоко принесли извинения за совместную тренировку.
Ранее в апреле наставник "шпор" Жозе Моуриньо навлек на себя гнев общества за секретную тренировку, которую он провел для своих игроков в парке.
Тогда Моуриньо был вынужден принести извинения за то, что нарушил режим самоизоляции и не соблюдал правила социального дистанцирования.
Эта история ничему не научился Орье с Сиссоко, которые провели совместную тренировку, о чем стало известно благодаря инстаграму ивуарийского защитника.
Оба игрока немедленно извинились за то, что "не подают правильный пример", игнорируя указания правительства в условиях пандемии коронавируса. Официальный же представитель "Тоттенхэма" пообещал, что клуб проведет профилактическую беседу с Сержем и Муссой.
21.04.2020 21:00
Просмотров: 334
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
поебались
(ответить)
Ну как тут не быть расистом
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий