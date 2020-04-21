Орье и Сиссоко извинились за совместную тренировку

Игроки "Тоттенхэма" Серж Орье и Мусса Сиссоко принесли извинения за совместную тренировку.

Ранее в апреле наставник "шпор" Жозе Моуриньо навлек на себя гнев общества за секретную тренировку, которую он провел для своих игроков в парке.



Тогда Моуриньо был вынужден принести извинения за то, что нарушил режим самоизоляции и не соблюдал правила социального дистанцирования.



Эта история ничему не научился Орье с Сиссоко, которые провели совместную тренировку, о чем стало известно благодаря инстаграму ивуарийского защитника.



Оба игрока немедленно извинились за то, что "не подают правильный пример", игнорируя указания правительства в условиях пандемии коронавируса. Официальный же представитель "Тоттенхэма" пообещал, что клуб проведет профилактическую беседу с Сержем и Муссой.