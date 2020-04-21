Почеттино, Аллегри, Кавани и Виллиан стали целями для "Ньюкасла"

Новые владельцы "Ньюкасла" собираются пригласить тренера с мировым именем и нацелятся на больших игроков.

Сегодня утром авторитетное издание Sky Sports подтвердило, что сделка по приобретению "сорок" Суверенным фондом Саудовской Аравии у Майка Эшли стоимостью 300 миллионов фунтов близка к завершению.



Клуб с "Сент-Джеймс Парк" может обрести новых владельцев до конца апреля, после одобрения со стороны Премьер-Лиги, и тогда для "Ньюкасла" начнется новая эра.



По всей видимости, Стиву Брюсу будет позволено доработать до конца сезона, но дальше инвесторы из Саудовской Аравии хотели бы пригласить тренера мирового уровня.



По информации ESPN, в шорт-лист новых владельцев "Ньюкасла" входят Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, Рафаэль Бенитес и Люсьен Фавр.



Также "Ньюкасл" собирается продемонстрировать свои амбиции с помощью громких приобретений. Среди трансферных целей "сорок" значатся нападающие Дрис Мертенс из "Наполи" и Эдинсон Кавани из ПСЖ, контакт с агентами которых уже установлен, а также вингер "Челси" Виллиан.