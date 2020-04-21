Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо "очень близок" к переходу в "Челси".

Как известно, этот сезон Коутиньо проводит в "Баварии" на правах аренды, однако чемпионы Бундеслиги не будут пользоваться своим правом по выкупу Филиппе.



В то же время "Барселона" не готова принять Коутиньо назад и активно ищет клуб, который решится приютить бразильца, в январе 2018 купленного у "Ливерпуля" за 142 миллиона фунтов.



Как сообщает каталонское издание Sport, абсолютным фаворитом в борьбе за Коутиньо является "Челси". Сейчас "синие" ведут интенсивные переговоры с "Барселоной" об условиях сделки.



В данный момент "Барселона" требует за 27-летнего полузащитника 79 миллионов фунтов, однако "Челси" настроен сбить цену, пользуясь желанием игрока вернуться в Премьер-Лигу и острой потребностью клуба с "Ноу Камп" в деньгах для покупки Лаутаро Мартинеса из "Интера".