Агент Озила критикует "Арсенал" за использование Артеты в переговорах с игроками

Агент полузащитника Месута Озила раскритиковал "Арсенал" за использование главного тренера Микеля Артеты в переговорах с игроками о понижении зарплат.

Ранее в этом месяце игроки "Арсенала" отвергли план своего клуба о понижении зарплат. Этот план был презентован членам команды через защитника Эктора Беллерина, представляющего "канониров" в Ассоциации профессиональных переговоров.



Процесс сдвинулся, только когда к переговорам был привлечен Артета, и накануне "Арсенал" объявил о 12.5-процентном понижении зарплат игроков, за исключением Озила и еще двух футболистов. Агент немца Эркют Согут чрезвычайно возмущен, как повел себя лондонский клуб.



"Этого недостаточно, когда клуб презентует свой план одному из членов первой команды, а затем просит этого игрока заручиться согласием остальных. Переговоры по индивидуальным контрактам так не ведутся".



Клуб даже может попросить своего главного тренера побеседовать с игроками, и на некоторых ему удастся повлиять — на игроков помоложе или тех, кто опасается последствий для себя, если не согласится".



"В такого рода условиях, когда на игроков оказывают давление, любое достигнутое соглашение выглядит юридически спорным", — сообщил Согут The Athletic.