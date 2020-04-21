Пирс Морган: "Как тебе не стыдно, Озил"

Месут Озил Британский журналист и большой фанат "Арсенала" Пирс Морган пристыдил полузащитника "канониров" Месута Озила, отказавшегося от понижения своей зарплаты.

Напомним, накануне "Арсенал" объявил о 12.5-процентном понижении зарплат игроков первой команды — но не всех. Трое футболистов, включая зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю Озила, взбунтовались, и Морган не может найти этому оправданий.

"Это неудивительно — Озил, получая 350 тысяч фунтов в неделю, ничего не делает с 2017 года".

"Как тебе не стыдно, Месут Озил. Как тебе не стыдно".

"Скажу прямо: некоторые из игроков помоложе, которые получают значительно меньше, согласились на 12.5-процентное понижение, хотя это капля в океане относительно твоего заработка, но ты не хочешь делать этого?"

"Мне казалось, что игроков несправедливо критикуют в этой ситуации, но некоторые из них заслужили критику. Некоторые вроде Месута Озила, который просто взял и сказал "нет".

"Извините, но нет. Я могу быть самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала", я могу быть одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, я могу стоить бесконечное количество денег, я могу сидеть на своей заднице и ничего не делать в данный момент, но я не пойду на понижение зарплаты", — цитирует Моргана Evening Standard.


Метки Арсенал, Морган, Озил

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2020 13:00

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  1. royal-arsenal 21.04.2020 14:20 # royal-arsenal
    Озил лучший! Обожаю игру этого диспетчера

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  2. liverpool1892est 21.04.2020 14:03 # liverpool1892est
    Залупоглазый жмотяра...пизда тебе,свои же болелы тебя и схавают

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  3. makeewadim 21.04.2020 13:58 # makeewadim
    Почему он должен отказываться? Это прописано в контракте? Речь не в гуманности и ситуации, а в том, что нужно прописывать в контрактах соответствующие пункты!

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  4. mixmaster 21.04.2020 13:53 # mixmaster
    надо понимать, сколько озил на благотворительность отдал за последние годы, что бы призывать к его совести. интересно, пирс морган пожертвовал свою зп?

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  5. slash-lfc 21.04.2020 13:49 # slash-lfc
    ОЗИЛ МУЖЧИНА!!!

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  6. liverpool-95 21.04.2020 13:42 # liverpool-95
    Какие они лицемеры. Он помогает бедным людям. Почему ему не увеличили зарплату тогда? Озил насильно заставил их подписать с ним контракт? Арсенал не обанкротится из-за этих копеек. Правильно что не пошёл на понижение зарплат. Поддерживаю полностью !

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  7. kos9k 21.04.2020 13:35 # kos9k
    Китайцы его гнобили, а теперь он должен отказаться от части своей за из-за них? Все правильно сделал.

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  8. vyrentz 21.04.2020 13:04 # vyrentz
    Им невдомек, что парень - турок? Вертел он Англию, королеву и Арсенал на своем кебабе, лол, кек, чебурек.

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