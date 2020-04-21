Пирс Морган: "Как тебе не стыдно, Озил"

Британский журналист и большой фанат "Арсенала" Пирс Морган пристыдил полузащитника "канониров" Месута Озила, отказавшегося от понижения своей зарплаты.

Напомним, накануне "Арсенал" объявил о 12.5-процентном понижении зарплат игроков первой команды — но не всех. Трое футболистов, включая зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю Озила, взбунтовались, и Морган не может найти этому оправданий.



"Это неудивительно — Озил, получая 350 тысяч фунтов в неделю, ничего не делает с 2017 года".



"Как тебе не стыдно, Месут Озил. Как тебе не стыдно".



"Скажу прямо: некоторые из игроков помоложе, которые получают значительно меньше, согласились на 12.5-процентное понижение, хотя это капля в океане относительно твоего заработка, но ты не хочешь делать этого?"



"Мне казалось, что игроков несправедливо критикуют в этой ситуации, но некоторые из них заслужили критику. Некоторые вроде Месута Озила, который просто взял и сказал "нет".



"Извините, но нет. Я могу быть самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала", я могу быть одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, я могу стоить бесконечное количество денег, я могу сидеть на своей заднице и ничего не делать в данный момент, но я не пойду на понижение зарплаты", — цитирует Моргана Evening Standard.