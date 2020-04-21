Пирс Морган: "Как тебе не стыдно, Озил"
Британский журналист и большой фанат "Арсенала" Пирс Морган пристыдил полузащитника "канониров" Месута Озила, отказавшегося от понижения своей зарплаты.
Напомним, накануне "Арсенал" объявил о 12.5-процентном понижении зарплат игроков первой команды — но не всех. Трое футболистов, включая зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю Озила, взбунтовались, и Морган не может найти этому оправданий.
"Это неудивительно — Озил, получая 350 тысяч фунтов в неделю, ничего не делает с 2017 года".
"Как тебе не стыдно, Месут Озил. Как тебе не стыдно".
"Скажу прямо: некоторые из игроков помоложе, которые получают значительно меньше, согласились на 12.5-процентное понижение, хотя это капля в океане относительно твоего заработка, но ты не хочешь делать этого?"
"Мне казалось, что игроков несправедливо критикуют в этой ситуации, но некоторые из них заслужили критику. Некоторые вроде Месута Озила, который просто взял и сказал "нет".
"Извините, но нет. Я могу быть самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала", я могу быть одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, я могу стоить бесконечное количество денег, я могу сидеть на своей заднице и ничего не делать в данный момент, но я не пойду на понижение зарплаты", — цитирует Моргана Evening Standard.
21.04.2020 13:00
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Последние комментарии:
Озил лучший! Обожаю игру этого диспетчера
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Залупоглазый жмотяра...пизда тебе,свои же болелы тебя и схавают
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Почему он должен отказываться? Это прописано в контракте? Речь не в гуманности и ситуации, а в том, что нужно прописывать в контрактах соответствующие пункты!
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надо понимать, сколько озил на благотворительность отдал за последние годы, что бы призывать к его совести. интересно, пирс морган пожертвовал свою зп?
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ОЗИЛ МУЖЧИНА!!!
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Какие они лицемеры. Он помогает бедным людям. Почему ему не увеличили зарплату тогда? Озил насильно заставил их подписать с ним контракт? Арсенал не обанкротится из-за этих копеек. Правильно что не пошёл на понижение зарплат. Поддерживаю полностью !
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Китайцы его гнобили, а теперь он должен отказаться от части своей за из-за них? Все правильно сделал.
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Им невдомек, что парень - турок? Вертел он Англию, королеву и Арсенал на своем кебабе, лол, кек, чебурек.
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