Лига Чемпионов должна возобновиться в начале августа
"Челси" и "Манчестер Сити" должны возобновить свой путь в Лиге Чемпионов в начале августа.
Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что УЕФА планирует провести финал Лиги Чемпионов в Стамбуле 29 августа.
Изданию Corriere dello Sport стали известны некоторые подробности плана, над которым трудится УЕФА. Предполагается, что оставшиеся матчи элитного европейского турнира будут сыграны в течение трех недель в августе.
7 августа "Манчестер Сити" проведет ответную встречу 1/8 финала против "Реала", а на следующий день "Челси" еще раз сразится с "Баварией". Четвертьфинальные матчи пройдут 11-15 августа, полуфинальные — 18-22 августа.
Добавим, что финал Лиги Европы планируется сыграть 26 августа в Гданьске.
21.04.2020 12:00
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шыти - реал 2-0
бавария - Щулсей 1-4
два лучших британских клуба в 1\4
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Челси возобновит и через 2 часа закончит
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А гейклуб аснл когда в ЛЧ играть будет?)))
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