Лига Чемпионов должна возобновиться в начале августа

Мяч Лиги Чемпионов "Челси" и "Манчестер Сити" должны возобновить свой путь в Лиге Чемпионов в начале августа.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что УЕФА планирует провести финал Лиги Чемпионов в Стамбуле 29 августа.

Изданию Corriere dello Sport стали известны некоторые подробности плана, над которым трудится УЕФА. Предполагается, что оставшиеся матчи элитного европейского турнира будут сыграны в течение трех недель в августе.

7 августа "Манчестер Сити" проведет ответную встречу 1/8 финала против "Реала", а на следующий день "Челси" еще раз сразится с "Баварией". Четвертьфинальные матчи пройдут 11-15 августа, полуфинальные — 18-22 августа.

Добавим, что финал Лиги Европы планируется сыграть 26 августа в Гданьске.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2020 12:00

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  1. g3ndalf 21.04.2020 12:39 # g3ndalf
    шыти - реал 2-0
    бавария - Щулсей 1-4

    два лучших британских клуба в 1\4

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  2. ilovemanutd 21.04.2020 12:15 # ilovemanutd
    Челси возобновит и через 2 часа закончит

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  3. chelsea88 21.04.2020 12:03 # chelsea88
    А гейклуб аснл когда в ЛЧ играть будет?)))

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