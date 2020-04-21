Лига Чемпионов должна возобновиться в начале августа

"Челси" и "Манчестер Сити" должны возобновить свой путь в Лиге Чемпионов в начале августа.

Напомним, ранее в этом месяце стало известно, что УЕФА планирует провести финал Лиги Чемпионов в Стамбуле 29 августа.



Изданию Corriere dello Sport стали известны некоторые подробности плана, над которым трудится УЕФА. Предполагается, что оставшиеся матчи элитного европейского турнира будут сыграны в течение трех недель в августе.



7 августа "Манчестер Сити" проведет ответную встречу 1/8 финала против "Реала", а на следующий день "Челси" еще раз сразится с "Баварией". Четвертьфинальные матчи пройдут 11-15 августа, полуфинальные — 18-22 августа.



Добавим, что финал Лиги Европы планируется сыграть 26 августа в Гданьске.