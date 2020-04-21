Клубам, понижающим зарплаты игроков, могут запретить покупать

Футбольная Лига задумалась о введени санкций в отношении клубов, которые принуждают своих игроков пойти на понижение зарплат.

Этот кризис, вызванный пандемией коронавируса, серьезно пошатнул финансовое положение многих клубов, особенных из низших дивизионов. Для некоторых встал вопрос выживания.



В сложившейся ситуации клубы вынуждены просить игроков добровольно отказаться от части своего заработка, чтобы помочь им пережить кризис.



По информации The Guardian, вскоре Футбольная Лига может ограничить трансферную активность таких клубов. Соответствующая идея будет выставлена на обсуждение на текущей неделе.



Смысл идеи, которую поддерживает Ассоциация профессиональных футболистов, состоит в том, чтобы запретить клубам регистрировать новичков или увеличивать свою зарплатную ведомость, пока игрокам не будут возмещены снятые деньги.



The Guardian добавляет, что в Премьер-Лиге такого рода идея не обсуждается.