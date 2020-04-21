Бент советует Лингарду перейти в "Эвертон"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал плеймейкеру "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард.

В этом сезоне Лингард проделал путь от основного плеймейкера до глубокого резервиста в команде Оле Гуннара Сульшера, совершенно не оправдав доверие главного тренера "красных дьяволов".



Джесси уже больше года не забивает и не ассистирует в Премьер-Лиге, и Бент считает, что 27-летнему англичанину нужна серьезная встряска вроде перехода под опеку Карло Анчелотти.



"Я не думаю, что для Джесси уже слишком поздно. Он хороший игрок".



"Он очень многого достиг за столь короткое время — он блестяще выступал за сборную Англии, блестяще выступал за "Юнайтед" на протяжении трех лет, и этим очень, очень высоко задрал свою планку".



"Когда ты забиваешь в кубковых финалах и помогаешь сборной Англии достичь полуфинала Чемпионата Мира, люди ожидают от тебя того же каждую неделю".



"Иногда наступает момент, когда ты чувствуешь, что твое развитие в клубе остановилось. Возможно, фанаты уже не верят в тебя, как прежде, и тебе может пойти на пользу, если ты начнешь с чистого листа".



"Переход в большой клуб вроде "Эвертона", где теперь работает отличный тренер, может помочь ему взбодриться. Он мог бы стать ключевой фигурой в перестройке Анчелотти", — сообщил Бент Football Insider.