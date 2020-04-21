Рэшфорд благодарен Моуриньо

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признался, что очень благодарен бывшему наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

Моуриньо тренировал "Юнайтед" с лета 2016 по декабрь 2018, в своем первом сезоне на "Олд Траффорд" выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы.



В период совместной работы с португальским тренером Рэшфорд забил 28 голов и отдал 20 результативных передач, однако Маркусу отчаянно не хватало стабильности.



Рэшфорду нередко приходилось играть на фланге из-за конкуренции со стороны Златана Ибрагимовича и Ромелу Лукаку. Маркус регулярно подвергался критике — в том числе и со стороны Моуриньо.



При Оле Гуннаре Сульшере, сменившем Моуриньо на тренерском мостике "Юнайтед", Рэшфорд расцвел в качестве центрального нападающего и в этом сезоне забил 19 голов во всех соревнованиях, что является его лучшим показателем в карьере. Однако Маркус уверяет, что сотрудничество с Моуриньо не прошло для него бесследно.



"То было тяжелое время, но я думаю, когда ты будешь оглядываться на это спустя пять-шесть лет, то поймешь, что те моменты закалили твой дух".



"Я стал более совершенным игроком, значительно прибавив, и это благодаря тем двум годам при Жозе".



"У нас были взлеты падения. Но когда я оглядываюсь назад, то понимаю, что тот период определенно сделал меня лучше как игрока", — сообщил Рэшфорд в подкасте UTD.