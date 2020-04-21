Ван Перси вспомнил, как Ван Галь выгнал его из МЮ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси вспомнил, в сколь беспощадной манере тренер Луи Ван Галь выставил его из клуба.

Перебравшись на "Олд Траффорд" в 2012 году из "Арсенала", Ван Перси сразу же помог "красным дьяволам" проводить сэра Алекса Фергюсона на пенсию титулом Премьер-Лиги. При этом сам Робин получил "Золотую бутсу".



Помимо того блестящего сезона, Ван Перси провел еще два года в "Юнайтед", но и с Дэвидом Мойесом, ни со своим соотечественником Ван Галем он сработаться не смог.



Истерзанный травмами Робин забил лишь 12 голов в первом сезоне Ван Галя, после чего был продан в "Фенербахче" за 3.8 млн. фунтов.



"Во время моего последнего сезона у меня состоялся этот разговор с Луи Ван Галем. Я провел два очень хороших сезона в сборной Голландии при нем, но мой последний сезон в Манчестере — его же первый сезон — нельзя было назвать отличным".



"Во время этого разговора он сказал мне: "Хорошо, Робин. Я здесь тренер, а ты игрок, и ты должен уйти. Твое время вышло".



"Я сказал, что у меня есть контракт, а он ответил: "Мне все равно". Я чувствовал приближение конца своей карьеры в клубе, но не думал, что это случится так беспощадно".



"Когда тебе говорят такого рода вещи, в голове возникает много мыслей, потому что у меня все еще был контракт, и моя семья была как никогда счастлива. Мы обожали жить в Англии".



"Как быть дальше? Мои дети ходят в школу, у них есть друзья и все такое. За долю секунды все это проносится в твоей голове, и как тебе реагировать?"



"Я сказал ему: "Да, это твое мнение, но у меня есть контракт, и я счастлив в Англии, счастлив в "Манчестер Юнайтед", как и моя семья, поэтому давай посмотрим". Так что мы пожали руки и разошлись. Это случилось в гольф-клубе".



"По пути домой я обдумывал, как мне было реагировать на столь беспощадные, столь жесткие, столь прямые слова. У меня было много всяких мыслей".



"Мы начали предсезонный период, и меня не допустили до матча 11 против 11. Ты пытаешься сохранять спокойствие и хладнокровие, но твоя голова бурлит. Ты можешь сказать, что это не влияет на тебя, но оно влияет. Это повлияло на меня и мою карьеру", — цитирует Ван Перси Daily Mail.