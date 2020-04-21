"Арсенал" вышел на агента Томаса Партея

"Арсенал" установил контакт с агентом полузащитника "Атлетико" Томаса Партея.

Несмотря на разразившийся кризис, Партей остается привлекательной целью для топ-клубов, и главная причина этому — наличие в контракте Томаса с "Атлетико" пункта об отступных в размере 50 миллионов евро (43.6 млн. фунтов).



Таким образом, для приобретения Партея достаточно заручиться согласием самого игрока и выложить требуемую сумму. Именно этим путем и пошел "Арсенал", утверждает авторитетное издание The Guardian.



Сообщается, что лондонцы проявили "сильнейший интерес" к Партею, и главный тренер "канониров" Микель Артета жаждет добавить 26-летнего игрока сборной Ганы к своей команде.



Однако "Атлетико" не сидит сложа руки и собирается предложить Партею, который находится в клубе с 2013 года, новый контракт, который удвоит как сумму отступных, так и зарплату Томаса, которая сейчас составляет 65 тыс. фунтов в неделю.