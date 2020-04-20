Улье: "Ливерпуль" заслуживает титул, они слишком много раз были вторыми"

Бывший наставник "Ливерпуля" Жерар Улье выразил надежду, что этот сезон возобновится, и "красные" оформят свое первое с 1990 года чемпионство.

Пандемия коронавируса остановила сезон 2019/20, когда "Ливерпулю" оставалось одержать всего две победы для чемпионства в Премьер-Лиги.



Улье, который выиграл шесть трофеев за шесть лет на "Энфилд", опасается, что удача снова отвернется от "Ливерпуля", как это неоднократно случалось в предыдущие сезоны.



"Я надеюсь, сезон возобновится, потому что "Ливерпуль" всего в двух победах от очень долгожданного и заслуженного титула. Я был бы очень расстроен, если сезон аннулируют".



"Ливерпуль" слишком много раз финишировал вторым, поэтому сейчас они действительно этого заслуживают — даже в прошлом году они финишировали с 97 очками и одним поражением", — сообщил Улье talkSPORT.