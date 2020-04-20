Эмре Джан сочувствует "Ливерпулю"
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан признался, что сочувствует своему бывшему клубу "Ливерпулю", остановленному пандемией коронавируса на пороге долгожданного чемпионства.
Напомним, этот сезон Премьер-Лиги пришлось остановить, когда "Ливерпуль" оторвался от ближайшего преследователя на 25 очков и нуждался всего в двух победах, чтобы гарантировать себе титул.
Джан, сыгравший более 150 матчей в течение четырех сезонов на "Энфилде", надеется, что "красные" при любом сценарии получат титул, но заранее сочувствует команде Юргена Клоппа, которой предстоит отпраздновать чемпионство без своих фанатов.
"Это крайне неудачная и грустная ситуация. Конечно, они заслужили чемпионство, если сезон не будет доигран, но команда не сможет отпраздновать со своими фанатами, которые так долго ждали титула".
"Я надеюсь, что в таком случае празднование состоится позже", — сообщил Джан Bild.
20.04.2020 22:00
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