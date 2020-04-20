Давид Сильва договаривается о возвращении в "Валенсию"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва ведет переговоры о возвращении в "Валенсию".

Напомним, именно из "Валенсии" Сильва прибыл на "Этихад" 10 лет назад, за это время выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги.



Давид еще в июне прошлого года объявил, что сезон 2019/20 станет его последним за "Сити". Главный старожил команды Хосепа Гвардиолы покинет Манчестер свободным агентом.



До сих пор не было какой-либо ясности насчет будущего Сильвы, однако ESPN стало известно, что 34-летний испанец имеет на руках предложение от "Валенсии" о контракте до 2023 года.



Впрочем, сейчас появились опасения, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать возвращению Сильвы на "Месталью". Не исключено, что столкнувшаяся с серьезными финансовыми трудностями "Валенсия" попытается пересмотреть условия сделки.