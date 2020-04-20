"Арсенал" объявил о понижении зарплат на 12.5 процентов
"Арсенал" официально объявил, что игроки первой команды, главный тренер Микель Артета и основные члены его штаба согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат с этого месяца и до марта 2021.
Переговоры о добровольном понижении зарплат в условиях пандемии коронавируса ведутся во многих клубах Премьер-Лиги, однако "Арсенал" стал всего лишь третьим — после "Саутгемптона" и "Вест Хэма" — в высшем английском дивизионе, где компромисс в том или ином виде был достигнут и документально оформлен.
В официальном заявлении лондонского клуба говорится, что игрокам и персоналу будут возмещены снятые деньги, если подопечные Артеты достигнут определенной цели в остатке сезона — вероятно, речь идет о попадании в Лигу Чемпионов.
Сэкономленные средства помогут "Арсеналу" преодолеть разразившийся кризис и компенсируют часть убытков, которые неизбежны в связи с остановкой сезона и вероятным проведением оставшихся матчей без зрителей.
Добавим, что ранее высшее руководство "Арсенала" отказалось от трети своих зарплат. При этом клуб сохранил 100 процентов заработка рядовых сотрудников и не стал никого отправлять в принудительный отпуск.
20.04.2020 20:30
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кто как не Кавказ мог еще начать это, не терпилы руснявые же, эти только в яндексе могут, лол
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ебать че происходит то? нефть по 0 долларов, в пидорашке цифровые митинги )))))))))
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Фапловчане одобряют.
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Мхитарян торговался.
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В гейклубе намечается оргия
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Где-то смеётся Алексис Санчес.
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44 штуки в неделю экономии с одного только Озила. Неплохо.
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Озилю понизить На 50 процентов
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