"Арсенал" объявил о понижении зарплат на 12.5 процентов

Арсенал "Арсенал" официально объявил, что игроки первой команды, главный тренер Микель Артета и основные члены его штаба согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат с этого месяца и до марта 2021.

Переговоры о добровольном понижении зарплат в условиях пандемии коронавируса ведутся во многих клубах Премьер-Лиги, однако "Арсенал" стал всего лишь третьим — после "Саутгемптона" и "Вест Хэма" — в высшем английском дивизионе, где компромисс в том или ином виде был достигнут и документально оформлен.

В официальном заявлении лондонского клуба говорится, что игрокам и персоналу будут возмещены снятые деньги, если подопечные Артеты достигнут определенной цели в остатке сезона — вероятно, речь идет о попадании в Лигу Чемпионов.

Сэкономленные средства помогут "Арсеналу" преодолеть разразившийся кризис и компенсируют часть убытков, которые неизбежны в связи с остановкой сезона и вероятным проведением оставшихся матчей без зрителей.

Добавим, что ранее высшее руководство "Арсенала" отказалось от трети своих зарплат. При этом клуб сохранил 100 процентов заработка рядовых сотрудников и не стал никого отправлять в принудительный отпуск.


Метки Арсенал, финансы

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2020 20:30

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Последние комментарии:




  1. quavo 20.04.2020 21:47 # quavo
    кто как не Кавказ мог еще начать это, не терпилы руснявые же, эти только в яндексе могут, лол

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  2. quavo 20.04.2020 21:27 # quavo
    ебать че происходит то? нефть по 0 долларов, в пидорашке цифровые митинги )))))))))

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  3. golokante 20.04.2020 21:21 # golokante
    Фапловчане одобряют.

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  4. nurba44 20.04.2020 21:16 # nurba44
    Мхитарян торговался.

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  5. jirrort 20.04.2020 20:55 # jirrort
    В гейклубе намечается оргия

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  6. shearer1 20.04.2020 20:54 # shearer1
    Где-то смеётся Алексис Санчес.

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  7. brown-ale 20.04.2020 20:54 # brown-ale
    44 штуки в неделю экономии с одного только Озила. Неплохо.

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  8. xah 20.04.2020 20:37 # xah
    Озилю понизить На 50 процентов

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  9. januzaj00 20.04.2020 20:33 # januzaj00
    Достойный поступок. Поднимем все вместе радужные флажки

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