"Арсенал" объявил о понижении зарплат на 12.5 процентов

"Арсенал" официально объявил, что игроки первой команды, главный тренер Микель Артета и основные члены его штаба согласились на 12.5-процентное понижение своих зарплат с этого месяца и до марта 2021.

Переговоры о добровольном понижении зарплат в условиях пандемии коронавируса ведутся во многих клубах Премьер-Лиги, однако "Арсенал" стал всего лишь третьим — после "Саутгемптона" и "Вест Хэма" — в высшем английском дивизионе, где компромисс в том или ином виде был достигнут и документально оформлен.



В официальном заявлении лондонского клуба говорится, что игрокам и персоналу будут возмещены снятые деньги, если подопечные Артеты достигнут определенной цели в остатке сезона — вероятно, речь идет о попадании в Лигу Чемпионов.



Сэкономленные средства помогут "Арсеналу" преодолеть разразившийся кризис и компенсируют часть убытков, которые неизбежны в связи с остановкой сезона и вероятным проведением оставшихся матчей без зрителей.



Добавим, что ранее высшее руководство "Арсенала" отказалось от трети своих зарплат. При этом клуб сохранил 100 процентов заработка рядовых сотрудников и не стал никого отправлять в принудительный отпуск.