Уайлдер согласился на шестимесячное понижение зарплаты

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер добровольно согласился на понижение зарплаты и бонусных выплат.

Несмотря на то, что "клинкам" не грозит вылет из Премьер-Лиги, и они даже имеют прекрасные шансы пробиться в еврокубки на будущий сезон, пандемия коронавируса не могла оказать свое влияние на финансы клуба с "Брамалл Лэйн".



Дабы помочь своему клубу преодолеть этот кризис, Уайлдер в добровольном порядке согласился в течение шести следующих месяцев зарабатывать меньше.



Аналогичный шаг совершили исполнительный директор "Шеффилд Юнайтед" Стивен Беттис и ближайшие помощники Уайлдера по тренерскому штабу.



"Это сложное время для каждого, включая футбольные клубы. Конкретно эта мера предпринята исключительно в интересах клуба. В своих предыдущих клубах я уже сталкивался с денежными проблемами, и я рад, что мой штаб оказал свою небольшую помощь в моем стремлении поддержать клуб", — сообщил Уайлдер.