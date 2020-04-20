"Юнайтед" пересмотрел свой бюджет и не будет покупать Кейна
"Манчестер Юнайтед" пересмотрел свои планы на летнее трансферное окно и теперь не будет пытаться купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Лишь сегодня утром издание Daily Mail сообщило, что Кейн — цель номер один "красных дьяволов" по укреплению позиции нападающего.
Однако The Guardian не может согласиться со своими коллегами, утверждая, что пандемия коронавируса оказала свое влияние и на планы клуба с "Олд Траффорд".
Если бы не пандемия, в обычное лето "Юнайтед" мог бы позволить себе покупку игрока вроде Кейна, оцениваемого в 150 миллионов фунтов, но в текущей экономической ситуации такого рода трансфер выглядит нереалистичным — даже для "дьяволов".
Как и другим, "Юнайтед" приходится иметь дело с неопределенностью — никто из клубов не знает, когда жизнь вернется в нормальное русло и какими будут бюджеты к тому времени.
Таким образом, "дьяволы" даже не будут пытаться купить Кейна, что ставит того перед перспективой застрять в "Тоттенхэме", с которым у Харри есть контракт до 2024 года.
20.04.2020 19:00
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Санта Барбара плят...даже круче чем Неймар и Барс...Мумушатники купят Кане а завтра не купят
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есть Рэш, Марсик, Гринвуд.
никто не нужен.
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Ну все, пиздарики...прощай ЛЧ,теперь только за ЛЕ бороться будут!
Ожидание-Кейн...Реальность-Дзюба:)
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Значит Ньюкасл купит.
150 мультов это мультик для нас.
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Значит Обемеянга из гейклуба уведут))
Им не привыкать игроков у аснла забирать, те и сами готовы свалить с вулвича))
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