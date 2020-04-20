"Юнайтед" пересмотрел свой бюджет и не будет покупать Кейна

Харри Кейн и Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" пересмотрел свои планы на летнее трансферное окно и теперь не будет пытаться купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Лишь сегодня утром издание Daily Mail сообщило, что Кейн — цель номер один "красных дьяволов" по укреплению позиции нападающего.

Однако The Guardian не может согласиться со своими коллегами, утверждая, что пандемия коронавируса оказала свое влияние и на планы клуба с "Олд Траффорд".

Если бы не пандемия, в обычное лето "Юнайтед" мог бы позволить себе покупку игрока вроде Кейна, оцениваемого в 150 миллионов фунтов, но в текущей экономической ситуации такого рода трансфер выглядит нереалистичным — даже для "дьяволов".

Как и другим, "Юнайтед" приходится иметь дело с неопределенностью — никто из клубов не знает, когда жизнь вернется в нормальное русло и какими будут бюджеты к тому времени.

Таким образом, "дьяволы" даже не будут пытаться купить Кейна, что ставит того перед перспективой застрять в "Тоттенхэме", с которым у Харри есть контракт до 2024 года.


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 805

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Последние комментарии:




  1. owen777 20.04.2020 20:05 # owen777
    Санта Барбара плят...даже круче чем Неймар и Барс...Мумушатники купят Кане а завтра не купят

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  2. manutd-20champ 20.04.2020 20:00 # manutd-20champ
    есть Рэш, Марсик, Гринвуд.
    никто не нужен.

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  3. liverpool1892est 20.04.2020 19:54 # liverpool1892est
    Ну все, пиздарики...прощай ЛЧ,теперь только за ЛЕ бороться будут!
    Ожидание-Кейн...Реальность-Дзюба:)

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  4. shearer1 20.04.2020 19:43 # shearer1
    Значит Ньюкасл купит.
    150 мультов это мультик для нас.

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  5. chelsea88 20.04.2020 19:07 # chelsea88
    Значит Обемеянга из гейклуба уведут))
    Им не привыкать игроков у аснла забирать, те и сами готовы свалить с вулвича))

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