"Юнайтед" пересмотрел свой бюджет и не будет покупать Кейна

"Манчестер Юнайтед" пересмотрел свои планы на летнее трансферное окно и теперь не будет пытаться купить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Лишь сегодня утром издание Daily Mail сообщило, что Кейн — цель номер один "красных дьяволов" по укреплению позиции нападающего.



Однако The Guardian не может согласиться со своими коллегами, утверждая, что пандемия коронавируса оказала свое влияние и на планы клуба с "Олд Траффорд".



Если бы не пандемия, в обычное лето "Юнайтед" мог бы позволить себе покупку игрока вроде Кейна, оцениваемого в 150 миллионов фунтов, но в текущей экономической ситуации такого рода трансфер выглядит нереалистичным — даже для "дьяволов".



Как и другим, "Юнайтед" приходится иметь дело с неопределенностью — никто из клубов не знает, когда жизнь вернется в нормальное русло и какими будут бюджеты к тому времени.



Таким образом, "дьяволы" даже не будут пытаться купить Кейна, что ставит того перед перспективой застрять в "Тоттенхэме", с которым у Харри есть контракт до 2024 года.