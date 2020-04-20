Мерсон: "Даже Гвардиола не превратит "Арсенал" в претендента на титул"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" не смог бы претендовать на победу в Премьер-Лиге даже с Хосепом Гвардиолой в качестве главного тренера.
На момент остановки сезона "канониры" занимали только девятое место в Премьер-Лиге, отставая на колоссальные 42 очка от лидирующего "Ливерпуля".
Мерсон видит две проблемы у команды Микеля Артеты. Во-первых, это слабый подбор игроков. Во-вторых, это ужасная игра в обороне. По мнению Пола, исправление того и другого может очень затянуться.
"Будет ли "Арсенал" претендовать на титул в обозримом будущем? Нет, даже если бы Пеп Гвардиола был у руля. В данный момент это невозможно".
"Арсен Венгер постоянно говорил, что все зависит от имеющихся у тебя игроков. И у "Арсенала" в данный момент недостаточно хорошая команда, недостаточно хороший состав".
"Мне нравится Микель Артета, правда нравится, и я думаю, он будет успешнее, чем его предшественник Унаи Эмери, но в то же время я думаю, они в миллионах миль от борьбы за титул".
"Они не умеют обороняться, а если ты не умеешь обороняться, о борьбе за титул не может быть и речи".
"Есть ли повод для оптимизма? Я бы сказал, что нет, если быть честным. Я не знаю команд, которым бы удавалось что-нибудь выиграть, если они не умеют обороняться. Если ты не умеешь обороняться, ты ничего не выиграешь! Все просто".
"Нельзя продолжать забивать по три гола в каждом матче только для того, чтобы выцарапать очко или с трудом вырвать победу. Пока они не подтянут игру в обороне, они будут оставаться в миллионах миль от борьбы за титул".
"Путь назад на вершину для "Арсенала" будет очень, очень медленным", — сообщил Мерсон в эфире.
20.04.2020 18:00
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Последние комментарии:
Такими темпами очкониры скоро окончательно и безповоротно утонут в моче,чего мы все дружно и желаем этим заднеприводным отбросам общества!
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"даже", как будто хоть раз работал не в сильнейшем и не в богатейшем клубе лиги :D
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Как бы не хотелось признавать- но это правда и титала придётся ждать лет 10 а то и больше!
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офк, там ведь состав средний и нет картбланша на покупки лучших игроков.
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Это точно. Гейклубу ничто не поможет бороться за чемпионство. Нынешнее 9-е место в таблице их потолок.
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Правильно: безяйцевый тренер не поможет найти яйца безяйцевой команде
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