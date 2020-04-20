Мерсон: "Даже Гвардиола не превратит "Арсенал" в претендента на титул"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" не смог бы претендовать на победу в Премьер-Лиге даже с Хосепом Гвардиолой в качестве главного тренера.

На момент остановки сезона "канониры" занимали только девятое место в Премьер-Лиге, отставая на колоссальные 42 очка от лидирующего "Ливерпуля".



Мерсон видит две проблемы у команды Микеля Артеты. Во-первых, это слабый подбор игроков. Во-вторых, это ужасная игра в обороне. По мнению Пола, исправление того и другого может очень затянуться.



"Будет ли "Арсенал" претендовать на титул в обозримом будущем? Нет, даже если бы Пеп Гвардиола был у руля. В данный момент это невозможно".



"Арсен Венгер постоянно говорил, что все зависит от имеющихся у тебя игроков. И у "Арсенала" в данный момент недостаточно хорошая команда, недостаточно хороший состав".



"Мне нравится Микель Артета, правда нравится, и я думаю, он будет успешнее, чем его предшественник Унаи Эмери, но в то же время я думаю, они в миллионах миль от борьбы за титул".



"Они не умеют обороняться, а если ты не умеешь обороняться, о борьбе за титул не может быть и речи".



"Есть ли повод для оптимизма? Я бы сказал, что нет, если быть честным. Я не знаю команд, которым бы удавалось что-нибудь выиграть, если они не умеют обороняться. Если ты не умеешь обороняться, ты ничего не выиграешь! Все просто".



"Нельзя продолжать забивать по три гола в каждом матче только для того, чтобы выцарапать очко или с трудом вырвать победу. Пока они не подтянут игру в обороне, они будут оставаться в миллионах миль от борьбы за титул".



"Путь назад на вершину для "Арсенала" будет очень, очень медленным", — сообщил Мерсон в эфире.