Мерсон: "Даже Гвардиола не превратит "Арсенал" в претендента на титул"

Хосеп Гвардиола Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Арсенал" не смог бы претендовать на победу в Премьер-Лиге даже с Хосепом Гвардиолой в качестве главного тренера.

На момент остановки сезона "канониры" занимали только девятое место в Премьер-Лиге, отставая на колоссальные 42 очка от лидирующего "Ливерпуля".

Мерсон видит две проблемы у команды Микеля Артеты. Во-первых, это слабый подбор игроков. Во-вторых, это ужасная игра в обороне. По мнению Пола, исправление того и другого может очень затянуться.

"Будет ли "Арсенал" претендовать на титул в обозримом будущем? Нет, даже если бы Пеп Гвардиола был у руля. В данный момент это невозможно".

"Арсен Венгер постоянно говорил, что все зависит от имеющихся у тебя игроков. И у "Арсенала" в данный момент недостаточно хорошая команда, недостаточно хороший состав".

"Мне нравится Микель Артета, правда нравится, и я думаю, он будет успешнее, чем его предшественник Унаи Эмери, но в то же время я думаю, они в миллионах миль от борьбы за титул".

"Они не умеют обороняться, а если ты не умеешь обороняться, о борьбе за титул не может быть и речи".

"Есть ли повод для оптимизма? Я бы сказал, что нет, если быть честным. Я не знаю команд, которым бы удавалось что-нибудь выиграть, если они не умеют обороняться. Если ты не умеешь обороняться, ты ничего не выиграешь! Все просто".

"Нельзя продолжать забивать по три гола в каждом матче только для того, чтобы выцарапать очко или с трудом вырвать победу. Пока они не подтянут игру в обороне, они будут оставаться в миллионах миль от борьбы за титул".

"Путь назад на вершину для "Арсенала" будет очень, очень медленным", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Арсенал, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 20.04.2020 18:41 # jirrort
    Такими темпами очкониры скоро окончательно и безповоротно утонут в моче,чего мы все дружно и желаем этим заднеприводным отбросам общества!

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  2. fanstevengerrard 20.04.2020 18:36 # fanstevengerrard
    "даже", как будто хоть раз работал не в сильнейшем и не в богатейшем клубе лиги :D

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  3. chelsiukpro 20.04.2020 18:27 # chelsiukpro
    Как бы не хотелось признавать- но это правда и титала придётся ждать лет 10 а то и больше!

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  4. gerrard08 20.04.2020 18:16 # gerrard08
    офк, там ведь состав средний и нет картбланша на покупки лучших игроков.

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  5. chelsea88 20.04.2020 18:10 # chelsea88
    Это точно. Гейклубу ничто не поможет бороться за чемпионство. Нынешнее 9-е место в таблице их потолок.

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  6. narcot 20.04.2020 18:07 # narcot
    Правильно: безяйцевый тренер не поможет найти яйца безяйцевой команде

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