Ширер советует МЮ купить Санчо, Грилиша и Кейна

Легенда английского футбола Алан Ширер призвал "Манчестер Юнайтед" купить вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо, плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом.

У "красных дьяволов" с самого начала были большие планы на летнее трансферное окно, и, судя по всему, они не собираются их менять, несмотря на грянувший кризис.



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уже говорил, что "дьяволы" готовы воспользоваться финансовыми затруднениями других клубов, и Ширер видит в этом шанс для МЮ заполучить трех больших игроков.



"Оле Гуннар Сульшер правильно указал на то, что ряд клубов будут вынуждены продать своих больших игроков по финансовым соображениям".



"Большинство клубов в первую очередь озабочены выживанием, но "Манчестер Юнайтед" в другой лодке".



"Учитывая их финансовую мощь, они в хорошем положении, чтобы извлечь выгоду на трансферном рынке, когда футбол вернется. Чтобы достичь желаемых высот, они должны совершить три или, возможно, четыре больших приобретения".



"Я понимаю разговоры насчет Джейдона Санчо, я понимаю разговоры насчет Харри Кейна, и я определенно понимаю разговоры насчет Джека Грилиша. Это игроки именно того типа, которые им нужны, чтобы сражаться за высшие награды", — сообщил Ширер The Sun.