Диуф: "Ливерпуль" еще ничего не выиграл"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф заявил, что "красные" не могут быть признаны чемпионами Премьер-Лиги, пока остается математическая вероятность другого сценария.

Несмотря на обозначенное Премьер-Лигой намерение сыграть оставшиеся матчи, не утихают разговоры о том, чтобы признать этот сезон завершенным, зафиксировав текущую таблицу как окончательную.



Однако Диуф считает, что 25 очков преимущества над ближайшим преследователем — это не повод досрочно отдавать титул "Ливерпулю". Сенегалец, выступавший за мерсисайдский клуб с 2002 по 2005 год, вспоминает, как в недавнем прошлом "красные" уже упустили чемпионство, которое, как казалось, было у них в руках.



"Ничего еще не выиграно, пока остаются математически шансы. В футболе ничего не решено, пока это на самом деле не решено".



"У тебя может быть сотня шансов стать чемпионом, и ты можешь упустить их все. Несколько лет назад "Ливерпуль" лидировал, и каждый говорил, что это их год, но Стивен Джеррард поскользнулся, и с того момента все изменилось".



"Таков футбол, но жизнь важнее, чем чемпионство "Ливерпуля". В первую очередь все мы должны быть здоровыми и в безопасности, прежде чем будем говорить о возобновлении сезона или присуждении им титула".



"Я был бы рад, если они выиграют титул, потому что я выступал там, и мой друг Садио (Мане) ведет их вперед, но, конечно, пока они не выиграли титул", — сообщил Диуф Daily Mirror.