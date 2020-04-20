Диуф: "Ливерпуль" еще ничего не выиграл"

Эль-Хаджи Диуф Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф заявил, что "красные" не могут быть признаны чемпионами Премьер-Лиги, пока остается математическая вероятность другого сценария.

Несмотря на обозначенное Премьер-Лигой намерение сыграть оставшиеся матчи, не утихают разговоры о том, чтобы признать этот сезон завершенным, зафиксировав текущую таблицу как окончательную.

Однако Диуф считает, что 25 очков преимущества над ближайшим преследователем — это не повод досрочно отдавать титул "Ливерпулю". Сенегалец, выступавший за мерсисайдский клуб с 2002 по 2005 год, вспоминает, как в недавнем прошлом "красные" уже упустили чемпионство, которое, как казалось, было у них в руках.

"Ничего еще не выиграно, пока остаются математически шансы. В футболе ничего не решено, пока это на самом деле не решено".

"У тебя может быть сотня шансов стать чемпионом, и ты можешь упустить их все. Несколько лет назад "Ливерпуль" лидировал, и каждый говорил, что это их год, но Стивен Джеррард поскользнулся, и с того момента все изменилось".

"Таков футбол, но жизнь важнее, чем чемпионство "Ливерпуля". В первую очередь все мы должны быть здоровыми и в безопасности, прежде чем будем говорить о возобновлении сезона или присуждении им титула".

"Я был бы рад, если они выиграют титул, потому что я выступал там, и мой друг Садио (Мане) ведет их вперед, но, конечно, пока они не выиграли титул", — сообщил Диуф Daily Mirror.


Метки Диуф, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2020 16:00

Количество просмотров Просмотров: 613

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  1. makeewadim 20.04.2020 17:16 # makeewadim
    Почему адекватные выражения воспринимаются как ересь или обида?? Ливер пока только красивая упаковка

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  2. januzaj00 20.04.2020 16:45 # januzaj00
    ого, адекватный скаузер
    таких и не встретишь

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  3. brown-ale 20.04.2020 16:38 # brown-ale
    Ой, и про Джи не забыл, куда уж без него.

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  4. liverpoolfan94 20.04.2020 16:35 # liverpoolfan94
    Какой же он все таки обиженный хуеплет

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  5. gavriil 20.04.2020 16:14 # gavriil
    Онли ливапюкисы на фапле.

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  6. scholes22 20.04.2020 16:14 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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