Сон приступил к службе в армии

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин приступил к трехнедельной службе в армии Южной Кореи.

Напомним, Сон был освобожден от обязательной 21-месячной службы в армии благодаря своей победе со сборной Южной Кореи на Азиатских играх в 2018 году.



Тем не менее, Сон все равно должен был отдать долг родине, пускай и в укороченном режиме. Изначально ключевой футболист "шпор" планировал это сделать грядущим летом.



Однако возникшая из-за пандемии коронавируса пауза изменила планы Сона. Еще в конце марта игрок получил разрешение своего клуба улететь в Сеул.



Отбыв двухнедельный карантин и восстановившись после перелома руки, сегодня Сон приступил к службе, во время которой он научится пользоваться слезоточивым газом, стрелять из оружия и совершать длительные походы.



Как сообщает Sky Sports, Сон вернется в Лондон в середине мая.



