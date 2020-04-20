Сон приступил к службе в армии
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин приступил к трехнедельной службе в армии Южной Кореи.
Напомним, Сон был освобожден от обязательной 21-месячной службы в армии благодаря своей победе со сборной Южной Кореи на Азиатских играх в 2018 году.
Тем не менее, Сон все равно должен был отдать долг родине, пускай и в укороченном режиме. Изначально ключевой футболист "шпор" планировал это сделать грядущим летом.
Однако возникшая из-за пандемии коронавируса пауза изменила планы Сона. Еще в конце марта игрок получил разрешение своего клуба улететь в Сеул.
Отбыв двухнедельный карантин и восстановившись после перелома руки, сегодня Сон приступил к службе, во время которой он научится пользоваться слезоточивым газом, стрелять из оружия и совершать длительные походы.
Как сообщает Sky Sports, Сон вернется в Лондон в середине мая.
20.04.2020 15:00
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Летом уже вернётся старшиной или чем там ещё?
Слава Богу, я не служил в муштре.
Алелу-Яа!
Славься Яг
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Три недели. Кек. У нас сборы дольше длятся.
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