Сон приступил к службе в армии

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин приступил к трехнедельной службе в армии Южной Кореи.

Напомним, Сон был освобожден от обязательной 21-месячной службы в армии благодаря своей победе со сборной Южной Кореи на Азиатских играх в 2018 году.

Тем не менее, Сон все равно должен был отдать долг родине, пускай и в укороченном режиме. Изначально ключевой футболист "шпор" планировал это сделать грядущим летом.

Однако возникшая из-за пандемии коронавируса пауза изменила планы Сона. Еще в конце марта игрок получил разрешение своего клуба улететь в Сеул.

Отбыв двухнедельный карантин и восстановившись после перелома руки, сегодня Сон приступил к службе, во время которой он научится пользоваться слезоточивым газом, стрелять из оружия и совершать длительные походы.

Как сообщает Sky Sports, Сон вернется в Лондон в середине мая.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2020 15:00

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  1. shearer1 20.04.2020 15:35 # shearer1
    Летом уже вернётся старшиной или чем там ещё?
    Слава Богу, я не служил в муштре.
    Алелу-Яа!
    Славься Яг

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  2. electric 20.04.2020 15:05 # electric
    Три недели. Кек. У нас сборы дольше длятся.

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