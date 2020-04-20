Николас советует "Арсеналу" продать Мустафи и Мхитаряна ради сохранения Обамеянга

Бывший нападающий "Арсенала" Чарли Николас посоветовал главному тренеру "канониров" Микелю Артете избавиться от двух игроков ради продления контракта с капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом.

В данный момент у Обамеянга остается только один год по контракту, и если переговоры о новой сделке не увенчаются успехом, лондонскому клубу, вероятно, придется продать Пьер-Эмерика.



Еще до остановки сезона ходили слухи, что "Арсенал" и Обамеянг никак не могут договориться по зарплате, и Николас знает, кого можно принести в жертву, чтобы удовлетворить аппетиты 30-летнего габонца.



"Микель Артета захочет избавиться от пяти-шести игроков, потому что ему нужны деньги на перестройку команды. Когда твои карманы пусты, сперва нужно продать".



"Учитывая их финансовое положение, им не купить равноценного Обамеянгу игрока. Но ты можешь избавиться от Шкодрана Мустафи и Генриха Мхитаряна, который сейчас в аренде. Это помогло бы удержать Обамеянга".



"Дайте ему то, что он хочет, избавьтесь от балласта, плюс у вас есть дети. Тогда вам не придется тратить 200 миллионов фунтов, чтобы снова стать претендентом на попадание в топ-4", — сообщил Николас Sporting Life.