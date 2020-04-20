Магуайр хочет, чтобы "Юнайтед" сражался за титул

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команда хочет стать претендентом на титул Премьер-Лиги, а не просто сражаться за путевку в Лигу Чемпионов.

Присоединившись к "красным дьяволам" из "Лестера" за 80 миллионов фунтов прошлым летом, Магуайр сразу же стал ключевым игроком в команде Оле Гуннара Сульшера, а в январе принял капитанскую повязку из рук Эшли Янга.



В недели, предшествовавшие остановке сезона, "Юнайтед" набрал отличную форму и поднялся на пятое место в таблице, однако Магуайр хочет гораздо большего.



"Думаю, вы со старта сезона могли видеть, что мы стали лучше как команда. Мы знаем, чего мы хотим и куда мы хотим двигаться. Когда я только пришел в "Манчестер Юнайтед", Оле много раз говорил мне, что мы в процесс становления, но мы непременно окажемся там, где хотим быть. Я вижу, куда мы движемся, а также вижу стиль, который он хочет привить команде".



"Не поймите меня неправильно, нам нужно улучшить многие аспекты, чтобы достичь своих целей. Мы не хотим сражаться за это место в зоне Лиги Чемпионов, мы хотим сражаться за титул из сезона в сезон".



"Мы знаем, что нам все еще нужно значительно прибавить, но мы на правильном пути, и я уверен, в конце концов мы будем там, где хотим", — сообщил Магуайр Sky Sports.