Новые владельцы "Ньюкасла" внесли депозит и определились с президентом

Ясир Аль-Румайян Суверенный фонд Саудовской Аравии сделал еще один шаг к приобретению "Ньюкасла", определившись с будущим президентом клуба и внеся депозит для заключения сделки.

Сделка по приобретению клуба с "Сент-Джеймс Парк" за 300 миллионов фунтов у Майка Эшли уже полностью согласована и сейчас находится на одобрении у Премьер-Лиги, что может занять три-четыре недели, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что инвесторы из Саудовской Аравии получат 80 процентов акций "Ньюкасла", а еще по 10 процентов достанется посредникам — PCP Capital Partners Аманды Стейвли и братьям Рубенам.

При этом все документы уже подписаны, и будущий покупатель даже внес банковский депозит, который перейдет к Эшли, как только Премьер-Лига одобрит сделку по смене владельца "сорок".

Более того, уже известно, что новым президентом "Ньюкасла", если сделка состоится, станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всего процесса.

50-летний Аль-Румайян свободно говорит по-английски, любит играть в гольф и состоит в совете директоров Uber.


Метки бин Салман, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2020 12:00

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  1. shearer1 20.04.2020 12:34 # shearer1
    Спящий Гигант просыпается...

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  2. df1992 20.04.2020 12:31 # df1992
    Ещё один топ клуб

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  3. superperez101 20.04.2020 12:26 # superperez101
    ну это будет мешок всем мешкам мешок
    парижи с челсями, ювентусами и ситями скромнее будут, даже если к ним манков докинуть

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  4. dallaslp 20.04.2020 12:24 # dallaslp
    Если клуб увеличит свою стоимость за 5-6 лет как Ливерпуль и МанСити с 300млн до 2-2,5млрд, то 10% Аманды Стейви будет офигеть каким вложением.

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  5. jose-enrique 20.04.2020 12:20 # jose-enrique
    Лишь бы не было такого же провала, как с фулхэмом или малагой. Неужели мы дожили до этого момента...

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  6. dentinho 20.04.2020 12:03 # dentinho
    Ньюкасл чемпик (с)

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