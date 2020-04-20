Новые владельцы "Ньюкасла" внесли депозит и определились с президентом

Суверенный фонд Саудовской Аравии сделал еще один шаг к приобретению "Ньюкасла", определившись с будущим президентом клуба и внеся депозит для заключения сделки.

Сделка по приобретению клуба с "Сент-Джеймс Парк" за 300 миллионов фунтов у Майка Эшли уже полностью согласована и сейчас находится на одобрении у Премьер-Лиги, что может занять три-четыре недели, сообщает Daily Mail.



Ожидается, что инвесторы из Саудовской Аравии получат 80 процентов акций "Ньюкасла", а еще по 10 процентов достанется посредникам — PCP Capital Partners Аманды Стейвли и братьям Рубенам.



При этом все документы уже подписаны, и будущий покупатель даже внес банковский депозит, который перейдет к Эшли, как только Премьер-Лига одобрит сделку по смене владельца "сорок".



Более того, уже известно, что новым президентом "Ньюкасла", если сделка состоится, станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всего процесса.



50-летний Аль-Румайян свободно говорит по-английски, любит играть в гольф и состоит в совете директоров Uber.