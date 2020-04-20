Новые владельцы "Ньюкасла" внесли депозит и определились с президентом
Суверенный фонд Саудовской Аравии сделал еще один шаг к приобретению "Ньюкасла", определившись с будущим президентом клуба и внеся депозит для заключения сделки.
Сделка по приобретению клуба с "Сент-Джеймс Парк" за 300 миллионов фунтов у Майка Эшли уже полностью согласована и сейчас находится на одобрении у Премьер-Лиги, что может занять три-четыре недели, сообщает Daily Mail.
Ожидается, что инвесторы из Саудовской Аравии получат 80 процентов акций "Ньюкасла", а еще по 10 процентов достанется посредникам — PCP Capital Partners Аманды Стейвли и братьям Рубенам.
При этом все документы уже подписаны, и будущий покупатель даже внес банковский депозит, который перейдет к Эшли, как только Премьер-Лига одобрит сделку по смене владельца "сорок".
Более того, уже известно, что новым президентом "Ньюкасла", если сделка состоится, станет Ясир Аль-Румайян, председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании в мире Saudi Aramco и близкий соратник наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, фактического спонсора и инициатора всего процесса.
50-летний Аль-Румайян свободно говорит по-английски, любит играть в гольф и состоит в совете директоров Uber.
20.04.2020 12:00
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Последние комментарии:
Спящий Гигант просыпается...
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Ещё один топ клуб
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ну это будет мешок всем мешкам мешок
парижи с челсями, ювентусами и ситями скромнее будут, даже если к ним манков докинуть
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Если клуб увеличит свою стоимость за 5-6 лет как Ливерпуль и МанСити с 300млн до 2-2,5млрд, то 10% Аманды Стейви будет офигеть каким вложением.
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Лишь бы не было такого же провала, как с фулхэмом или малагой. Неужели мы дожили до этого момента...
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Ньюкасл чемпик (с)
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