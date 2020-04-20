Кейн — цель номер один МЮ среди нападающих

"Манчестер Юнайтед" сделал Харри Кейна из "Тоттенхэма" своей целью номер один по укреплению позиции нападающего.

Несмотря на определенные успехи Маркуса Рэшфорда, Мейсона Гринвуда и арендованного в январе Одиона Игало в этом сезоне, боссы клуба с "Олд Траффорд" по-прежнему настроены обзавестись заменой для проданного прошлым летом в "Интер" Ромелу Лукаку.



"Красные дьяволы" были близки к решению этой задачи в январе, однако приобретение Эрлинга Бреута Холанда сорвалась — юный норвежец отправился из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию".



На протяжении последних месяцев с переходом в "Юнайтед" связывали многих забивных нападающих, однако Daily Star утверждает, что целью номер один для "дьяволов" является 26-летний Кейн.



"Харри — это классический 9-й номер. Он ближе всех, кого я только видел, к Рууду Ван Нистелрою. Если бы я строил команду, я бы начал с него. Харри Кейн — мой выбор на позиции 9-го номера. Затем я бы строил остальную команду", — высказал свое мнение насчет капитана сборной Англии легенда "Юнайтед" Уэйн Руни.



Стоит отметить, что оцениваемого в 200 миллионов фунтов Кейна также сватают в "Реал", однако другое издание, Bleacher Report, называет "Юнайтед" наиболее предпочтительным направлением для самого Харри.