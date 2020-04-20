Кейн — цель номер один МЮ среди нападающих

Харри Кейн "Манчестер Юнайтед" сделал Харри Кейна из "Тоттенхэма" своей целью номер один по укреплению позиции нападающего.

Несмотря на определенные успехи Маркуса Рэшфорда, Мейсона Гринвуда и арендованного в январе Одиона Игало в этом сезоне, боссы клуба с "Олд Траффорд" по-прежнему настроены обзавестись заменой для проданного прошлым летом в "Интер" Ромелу Лукаку.

"Красные дьяволы" были близки к решению этой задачи в январе, однако приобретение Эрлинга Бреута Холанда сорвалась — юный норвежец отправился из "Ред Булл" в дортмундскую "Боруссию".

На протяжении последних месяцев с переходом в "Юнайтед" связывали многих забивных нападающих, однако Daily Star утверждает, что целью номер один для "дьяволов" является 26-летний Кейн.

"Харри — это классический 9-й номер. Он ближе всех, кого я только видел, к Рууду Ван Нистелрою. Если бы я строил команду, я бы начал с него. Харри Кейн — мой выбор на позиции 9-го номера. Затем я бы строил остальную команду", — высказал свое мнение насчет капитана сборной Англии легенда "Юнайтед" Уэйн Руни.

Стоит отметить, что оцениваемого в 200 миллионов фунтов Кейна также сватают в "Реал", однако другое издание, Bleacher Report, называет "Юнайтед" наиболее предпочтительным направлением для самого Харри.


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2020 09:00

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