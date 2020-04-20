Руни: "У "Ливерпуля" лучшая атакующая линия в мире"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что сейчас у "Ливерпуля" лучшая атакующая линия в мире.

Отличное взаимопонимание Мохамеда Салаха, Садио Мане и Роберто Фирмино стало ключом к победе "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, а в этой кампании трио нападения обеспечивает "красным" уверенное лидерство в Премьер-Лиге.



По мнению Руни, сейчас этому трио нет равных на планете. И дело не в индивидуальном классе игроков, а в их взаимодействии друг с другом.



"Я давно пытаюсь объяснить, что забитые голы часто зависят от взаимодействия игроков, и тройка нападения "Ливерпуля" является идеальным примером этого".



"Салах и Мане обеспечивают ширину атаки, заставляя соперника отходить назад, а это позволяет Фирмино опускаться глубже за мячом. В результате центральные защитники соперника расслабляются, и эти двое совершают диагональные рывки на невероятной скорости в свободные зоны".



"Это напоминает мне, как "Рома" играла с Франческо Тотти в качестве 10-го номера и двумя игроками, которые вбегали в штрафную площадь с флангов. Мне больно это признать, но в данный момент у "Ливерпуля" лучшая атакующая линия в мировом футболе", — сообщил Руни The Times.