Комолли: "Только три клуба Премьер-Лиги смогут тратить летом"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Дамьен Комолли заявил, что, по его информации, только три клуба Премьер-Лиги смогут тратить деньги летом.

В данный момент сезон Премьер-Лиги остановлен пандемией коронавируса, и никто не знает наверняка, когда матчи возобновятся.



Грянувший кризис оказал огромное влияние на финансовое положение футбольных клубов, и Комолли ожидает, что на трансферном рынке грядущим летом будет очень мало живых денег.



"На днях один агент сказал мне, что только три клуба Премьер-Лиги смогут тратить деньги на трансферном рынке грядущим летом".



"Я не знаю, правда это или нет, но когда агенты говорят тебе такие вещи, обычно у них есть свои инсайды".



"Возможно, мы будем наблюдать очень низкую активность на рынке. Мы можем увидеть обмены, мы может увидеть арендные сделки, но я думаю, мы станем свидетелями резкого снижения трансферных сумм и трансферной активности — в сделках, где будут платить деньги, как минимум".



"Чем дольше продолжается кризис, тем больше клубов оказываются в сложном финансовом положении. В первую очередь клубы озабочены, как им выплачивать зарплату, тогда как покупки отходят на второй план", — сообщил Комолли Sky Sports.



Также Дамьен допустил, что зрители уже не вернутся на футбольные стадионы до конца календарного года.



"Есть миллионы фанатов, которые и раньше не могли ходить на стадионы, и они будут рады — вечером или в течение дня — на какое-то время отвлечься от вируса и всех этих проблем".



"Лично я думаю, что футбол по телевизору будет позитивной вещью. Я не удивлюсь, если мы будем играть без фанатов до конца 2020 года, а не только до конца сезона. Люди говорят, что мы не должны играть без зрителей оставшиеся матчи сезона, но как насчет следующего сезона?" — добавил Комолли.