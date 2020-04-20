"Арсенал" мог купить Канте вместо Джаки

"Арсенал" мог купить полузащитника Нголо Канте вместо Гранита Джаки в 2016 году.

Сенсационным образом выиграв с "Лестером" Премьер-Лигу в сезоне 2015/16, Канте стал желанной целью для многих больших клубов. Трансфер Нголо можно было выкупить у "лис" за относительно скромную сумму в 32 миллиона фунтов.



По информации The Athletic, Арсен Венгер, тогда занимавший пост главного тренера "Арсенала", был очень близок к приобретению Канте, которого он отслеживал со времен выступлений за "Кан" во французской Лиге 2.



Однако агенты француза Грегори Дакад и Абделькарим Дуи затребовали себе чересчур большие комиссионные, и тогда Венгер предпочел купить за 35 млн. фунтов Гранита Джаку у менхенгладбахской "Боруссии".



Канте же тем летом присоединился к "Челси", а Дакад и Дуи получили свои комиссионные в размере 6.4 и 4.2 млн. фунтов, соответственно.



"Когда ситуация становилась экстремальной, мы обычно отступали", — объяснил Дик Лоу, занимавший пост директора по согласованию трансферов в "Арсенале" при Венгере.



Добавим, что спустя 10 месяцев после приобретения Канте "Челси" выиграл Премьер-Лигу. "Арсенал" же после покупки Джаки больше не попадает в Лигу Чемпионов.